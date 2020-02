Prinzen übernehmen Rathaus

Es dauerte gar nicht lange und Prinzessin Lola und Prinz Mats hatten sich den Rathausschlüssel von Bürgermeister Klaus Gromöller geschnappt. Das Kinderprinzenpaar blickte auf ein „ereignisreiches Jahr in Havixbeck“ zurück.

Aufgrund der Teilnahme an einer Demo zum Klimaschutz blieb am Freitag die Schule kalt. Dass das Sandstein-Museum zu einem Kompetenzzentrum werden sollte, „musste nun wirklich nicht sein“. Das Fehlen der Kirchenturmuhr hatte für so manchen böse Folgen. „Einige kamen deshalb zu spät nach Hause.“ Der Gemeinde-Chef stellte sich die Frage, wie seine möglichen Nachfolger wohl das Vertrauen der Bürger gewinnen wollen. „Ob sie auch tanzen, Radschlagen oder vielleicht Kamelle werfen? Ich bin gespannt!“ Im Gespräch mit Gustl Wessels , der zum fünften Mal in Folge mit Christoph Riemann durch die Parade führte, verriet Gromöller, dass schon Wehmut vorhanden sei, „hier zum letzten Mal beim Karneval auf der Bühne zu stehen.“

„ Dick ist schick und Schönheit braucht schließlich Platz. Dick ist schick und Schönheit braucht schließlich Platz. “ Biggi Eschhaus

Rund um das Thema Mode ging es bei Biggi Eschhaus, die bei ihrer Reise nach Paris so einiges erlebte. „Ich bin vom Eiffelturm gefallen, doch Klamotten Karl fing mich zum Glück auf.“ Sie hat keine Probleme damit, ein paar Kilo mehr auf den Hüften zu haben. „Ich trage Größe 38 nur an den Füßen. Dick ist schick und Schönheit braucht schließlich Platz.“ So ließ sie sich an der Seine ein Tattoo stechen. Ein Rahmschnitzel sollte es sein. Als bei einer Veranstaltung die Models von Karl Lagerfeld mit einer roten Rose ausgezeichnet wurden, erhielt Biggi eine Jumbo-Pizza. Am Ende wollte der Mode-Guru doch tatsächlich der Havixbeckerin einen Kuss geben. „Doch dann hat der Wecker gerappelt.“

OHK-Karnevalsparade 2020 in Havixbeck 1/146 Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm sorgte bei den Besuchern der OHK-Karnevalsparade in Havixbeck für ausgelassene Stimmung. Foto: Marco Steinbrenner

Wie schon in den vergangenen Jahren sorgten die Tanzgruppen von Gelb-Schwarz Hohenholte für ausgelassene Stimmung. Die Gardetänzerinnen und die Stiftsbienen traten mit neuen Choreographien auf. Erstmalig war eine Tanzgarde aus Nottuln mit dabei. „Habt ihr gewusst, dass es so etwas schönes hinter dem Berg gibt“, fragte Wessels ins Publikum. Die Dancing Queens, Starlights und die Flotten Motten begeisterten ebenso.

Die Frechen Früchtchen tanzten und sangen vor dem Früchte-Stadl, in dem es Jagertee und Glühwein sowie eine Happy-Hour gibt. Auch das Männerballett „Stramme Waden“ durfte in leicht veränderter personeller Besetzung nicht fehlen und trat deshalb mit dem Zusatz „2.0“ auf.

Das OHK präsentierte zwei Programm-Neuheiten: Die Karnevalsmoderatoren zogen erstmals einen Gast, der sich mit einer „akrobatischen Höchstleistung“ auf der Bühne präsentieren durfte. Lennart Rothenburger hatte „Glück“ und zeigte einen Mix aus Purzelbaum und Judorolle. Die Partygäste tobten und skandierten: „Wir haben bezahlt, wir wollen was sehen.“ Zu sehen bekamen Jung und Alt noch etwas bei der Prämierung des besten Kostüms. Den lautesten Applaus erhielt Madita, die sich als „Ahoi-Brause“ verkleidet hatte.

Zum Abschluss hatten die Organisatoren noch ein besonderes Schmankerl parat. „Wolfgang Petry“ trat nach zehn Jahren wieder auf und erhielt dafür den Havixbecker Ehrenorden 2020 verliehen. „Ihr seid das beste Publikum der Welt“, bedankte sich Wolle und schloss mit seinem Auftritt den offiziellen Teil. Danach ging es weiter.