Fußballer sangen Ständchen

Es wurde geschunkelt, getanzt, gesungen, gelacht und bis in die frühen Morgenstunden gefeiert: Das Fest der Hohenholter Karnevalsgesellschaft (HoKaGe) am Samstagabend sorgte bei Jung und Alt für gute Laune und ausgelassene Stimmung.

Einen großen Anteil daran hatten einmal mehr die Tanzgruppen von Gelb-Schwarz Hohenholte (GSH), die immer wieder bereitwillig Zugaben auf das Parkett legten. Trainerin Sara Henrichmann und ihr Team hatten traditionell neue Choreographien einstudiert, die bei den Karnevalisten für lautstarken Applaus sorgten. Auch das 50. Hohenholter Prinzenpaar, Andre I. und Anne I. , war sichtlich begeistert. Der Prinz war zwischenzeitlich sogar mit einem GSH-Trikot bekleidet, das ihm die Altherren-Kicker aufgrund seiner Funktion als Fußballobmann überreicht hatten. Auch die beiden Seniorenmannschaften schauten auf der Bühne vorbei, um zu gratulieren und ein Ständchen zu singen.

Karnevalsfest 2020 in Hohenholte 1/137 Viel Spaß und gute Laune herrschte beim Fest der Hohenholter Karnevalsgesellschaft am Samstag. Foto: Marco Steinbrenner

Zwischen den Aufführungen durften Ehrungen nicht fehlen. „Möhrchen“ alias Dieter Mohr wurde mit einem Sonderorden ausgezeichnet. Seit exakt zwei Jahrzehnten gehört Mohr dem Elferrat an und verlässt diesen nun mit dem Eintritt in seine wohlverdiente Rente. Das Prinzenpaar aus dem Jahr 1995, Alfons und Hedwig Lohrmann, schaute vorbei und ließ sich auf der Bühne feiern. Gleiches galt für Pia Krawinkel, die in den vergangenen Jahren ein neues Wappen und Banner entwarf.

Beate Wildermann und Jochen Große Osterholt hatten sich in ihrer Büttenrede auf die Politik von US-Präsident Donald Trump eingeschossen. „Zweifel sind tabu. Ich bin schlauer als du“, stellte das Duo immer wieder heraus und sorgte mit dem Refrain „Nur wahres, damit das klar ist“ für viel Gelächter. Nach dem Auftritt zerrissen Wildermann und Große Osterholt symbolisch ihre Manuskripte.

Getreu dem Motto „Das Beste kommt zum Schluss“ mussten die Narren bis kurz vor Mitternacht aushalten, um den Auftritt des Männerballetts zu bestaunen. Da sich Mario Boonk neun Stunden zuvor beim Fußballspiel schwer verletzt hatte, sprang Trainerin Kati Maas kurzfristig als Vertretung mit ein. Eine Zugabe war selbstverständlich und sorgte bei tosendem Beifall für einen von vielen wunderschönen Höhepunkten in Hohenholte.