Ein 19 Jahre alter Mann aus Billerbeck befuhr am Sonntag um 21.28 Uhr mit seinem Pkw in Havixbeck die L550 in Fahrtrichtung Laer. In einer Linkskurve kam sein Wagen kurz vor der Gennericher Straße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kippte auf die Seite.

Der Billerbecker wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt, berichtet die Kreispolizeibehörde Coesfeld. Sein Beifahrer, ein 17 Jahre alter Mann aus Havixbeck, wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Da der Fahrer des Wagens nach ersten Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L550 gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.