„Hohenholte teuflisch gut“

Das Stiftsdorf platzte am Rosenmontag aus allen Nähten. Wer am Sonntag wegen des Regens nicht zum Zug wollte, der kam am Montag nach Hohenholte und erlebte die närrische Freude. Für Große, und besonders für Kleine, hatte die HoKaGe sehr viel vorbereitet. Keiner kam zu kurz. Nur Bonbons geht in Hohenholte gar nicht. Große Schokoladen und leckere Besonderheiten wurden nicht nur vom Prinzenpaar „Andre und Anne“ Timmermann ins närrische Volk geworfen. Die zahlreichen Mädchen der GSH-Tanzgarden wirkten wie ein großer bunter Fleck in ihren tollen Kostümen. Sie verteilten fleißig ihre Süßigkeiten an die Kinder, die mit leuchtenden Augen zu ihnen aufblickten.

Pünktlich um 10.11 Uhr setzte der Spielmannszug Grinkenschmidt die ganze Gemeinde in Gang. Der Elferrat hatte sich im Pfarrheim versammelt und schloss sich in seinen roten Jacken dem Tross an. Fred Eilers, stellvertretender Bürgermeister, begleitete die Prinzenkutsche in Vertretung von Bürgermeister Klaus Gromöller.

Rosenmontagszug 2020 in Hohenholte 1/66 Der Rosenmontagszug schlängelte sich vorbei an zahlreichen Narren durch Hohenholte. Foto: Marco Steinbrenner

Zahlreiche Mottowagen hatten sich an der Aa-Brücke aufgestellt und ließen die Kaffeetassen in den Schränken vibrieren, so heftig kam die Musik rüber. Die Hohenholter Jugend kreierte wieder einige Großwagen. Mit vollem Erfolg. „Hohenholte helau“, riefen die Zuschauer ihnen entgegen.

Traditionell besucht das Prinzenpaar die St.-Georg-Kita. Seit Jahren stellt sich dazu der Elferrat im Feuerwehrgerätehaus auf. Zeremonienmeister Andreas Overwaul bedankte sich bei den Erzieherinnen und Kindern für einen tollen Empfang. Einstudierte Lieder gaben die Jungen und Mädchen zum Besten.

Am Straßenrand warteten derweil die Menschen, um das Prinzenpaar mit seinem Tross zu sehen. Mit Marschmusik ging es um Gräfte und Kirche bis ins Zelt. Dort wartete das OHK mit einem Programm für die Kinder auf. Ein toller Abschluss für alle karnevalistischen Freunde. Am heutigen Dienstag tritt der Elferrat noch beim Seniorenkarneval auf.