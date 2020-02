Blau, rot oder grün: Die Vögel haben die bunte Auswahl bei der Wohnungssuche. In Kooperation mit dem Bauhof der Gemeinde hat die Tagesstruktur des Stiftes Tilbeck in Havixbeck zehn bunte Vogelhäuschen zusammengebaut und anschließend mit viel Spaß und guter Laune bemalt.

Die zehn neuen Nistplätze finden nun am Havixbecker Rathaus und an der Baumberge-Schule ihren Platz. Aufgehängt werden sie an den dort wachsenden Eichen. Damit setzt die Gemeinde im Kampf gegen die Eichenprozessionsspinner auf natürliche Unterstützung durch Vögel.

Die Besucher der Tagesstruktur hatten viel Spaß bei der Arbeit und freuen sich über die Aufträge, die sie für den Bauhof und damit für Havixbeck durchführen können. Schon zum Advent konnte der Bauhof auf die Hilfe der Tagesstruktur bei der Sortierung der Lichterketten zählen, die im Ortskern in den Bäumen und über der Straße strahlten.

„Es ist toll, wenn unsere Klienten Spaß an der Arbeit haben und wir auf diese Weise mithelfen können, auf natürliche Weise gegen die Eichenprozessionsspinner vorzugehen. Zudem sind die Häuschen für uns weiterhin sichtbar und wir können die Ergebnisse unserer Arbeit nachverfolgen. Das erfreut uns zusätzlich“, so Wolfgang Dorn, Mitarbeiter der Tagesstruktur in Havixbeck.