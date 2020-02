Zum Ganztagsunterricht einer Schule gehört auch eine Mensa. So ist das an der Anne-Frank-Gesamtschule schon seit über 25 Jahren der Fall. Frisch gekocht, geschnitten oder gerührt wird in der Schulküche an fünf Tagen in der Woche. „Es gibt immer noch Leute, die glauben, hier wird das Essen angeliefert. Nein, das ist nicht so.