Ein glückliches Ende fand am Mittwochabend die großangelegte Suche nach einer Vermissten im Bereich des Stiftes Tilbeck. Etliche Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr suchten auf dem weitläufigen Gelände systematisch nach der Frau. Auch ein Polizeihubschrauber war an der Suchaktion beteiligt.

Gegen 20.30 Uhr sei die 29-Jährige schließlich in einem Gebäude aufgefunden, berichtete die Kreispolizeibehörde Coesfeld auf Anfrage unserer Zeitung. Knapp viereinhalb Stunden waren nach ihrem Fehlen zu diesem Zeitpunkt vergangen. Nach Arbeitsende gegen 16.15 Uhr sei die Frau nicht in ihre Wohngruppe zurückgekehrt. Da die Suche allein mit eigenen Mitarbeitern keinen Erfolg gehabt habe, sei die Polizei durch das Stift Tilbeck hinzugezogen worden, so die Polizeisprecherin.

Dunkelheit, kalte Temperaturen um nur 3 Grad Celsius, Wind und Regen waren mit der Grund, warum weitere Helfer von der Polizei angefordert wurden. Die Löscheinheit Havixbeck der Freiwilligen Feuerwehr machte sich um 19.30 Uhr mit 25 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen auf den Weg zum Stift Tilbeck. Außerdem rückten Kameraden der Feuerwehr Dülmen mit einer Drohne zur Unterstützung aus.

Am Ende waren alle Beteiligen erleichtert, dass die vermisste Frau wohlbehalten gefunden wurde.