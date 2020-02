Beim Filmabend im Vortragssaal des Sandstein-Museums wird vom Kulturforum Arte am kommenden Samstag (29. Februar) um 19 Uhr der Film „Der marktgerechte Mensch oder Wenn der Mensch zur Ware wird“ gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Was Kapitalismus in den Zeiten der Digitalisierung für die meisten Menschen bedeutet und welche Folgen dies bereits jetzt für die meisten Berufe von der Textilbranche über Dienstleister bis zum Wissenschaftsbetrieb mit sich bringt – wie zum Beispiel Fahrradkuriere und Verkäuferinnen, die auf Abruf jobben, Leiharbeiter am Fließband oder Uni-Dozenten, die mit Hartz-IV aufstocken, IT-Dienstleister mit Tagesverträgen sowie die unzähligen Arbeitnehmer mit dem Mindestlohn – zeigt der neuste Dokumentarfilm von Leslie Franke und Herdolor Lorenz.

In dem Film wird sichtbar, was Prekariat, Ausbeutung, Unsicherheit und Vereinzelung mit dem Menschen und seiner Gesundheit machen und warum diese Zustände in der heutigen Gesellschaft keine Seltenheit mehr sind. Die wenigsten wissen, dass mittlerweile zwei Drittel aller Beschäftigten in Deutschland keinen festen Arbeitsvertrag haben und dass das verantwortliche System über keine menschenfreundlichen Gegenmaßnahmen verfügt. Trotz dieser scheinbar aussichtslosen Situation, zeigen die Protagonisten neue Wege und Ansätze für ein gerechtes Miteinander.

Zu den geladenen Gästen gehört unter anderem der Koordinator der regionalen Gruppe Gemeinwohlökonomie Münsterland, Tobias Daur, der zugleich ein Dozent der GWÖ an der TH Ostwestfalen-Lippe ist. Daur wird die anschließende Diskussion zum Film moderieren.