CDU-Ratsherr Hans-Gerd Hense gab es zum Besten in der Ratssitzung am Donnerstagabend. Da es kaum Diskussionen zu den wenigen Punkten gab, erinnerte er an einen Antrag, der von der CDU-Fraktion gestellt worden war. „Wir haben ja wieder ein Schaltjahr. Vor vier Jahren, am 29. Februar 2016, habe ich den Antrag auf den Ortszusatz ‚Erholungsort‘ Havixbeck gestellt. Es sind ganze vier Jahre vergangen und nichts ist geschehen“, so Hense.

Fachbereichsleiterin Monika Böse beantwortete die erneute Anfrage. Es seien zahlreiche Akteure von Sport bis Tourismus dazu ins Boot zu holen, die alle dabei mitwirken müssten. Dieses konnte man in der Verwaltung noch nicht anpacken, da die Personalressourcen dazu nicht ausreichten. Das Thema müsse bei der Bezirksregierung eingereicht werden, so Böse. Für die Antwort hatte Hense nur noch ein müdes Lächeln übrig. Das nächste Schaltjahr komme bestimmt.

Die 30. Änderung des Flächennutzungsplans „Burg Hülshoff“ wurde einstimmig im Rat beschlossen. Auf dem Gelände der Burg Hülshoff soll im Rahmen einer Förderung durch das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ das „Droste Kulturzentrum“ entwickelt werden. Dazu ist im ersten Schritt der Flächennutzungsplan anzupassen.

Die CDU-Fraktion legte unter anderem einen Antrag des Arbeitskreises Vereinbarkeit von Familie und Beruf Havixbeck auf Wiedereinsetzung des Arbeitskreises Spielplatz vor. Der Antrag wird in den Ausschüssen beraten.

Die SPD-Fraktion stellte einen Antrag auf Eintritt der Gemeinde Havixbeck in das „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ vor.