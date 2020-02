Von 110 Havixbecker Vorschulkindern bekamen elf Jungen und Mädchen am Freitagmorgen von Polizei-Verkehrsberater Peter Emming in der Kita St. Dionysius Besuch. Emming ist einer von fünf Polizeibeamten, die im Bereich der Kreispolizei Coesfeld in allen Orten unterwegs sind.

„Wir nennen das Erstbesuch, und das ist für die Kinder wie Polizei zum Anfassen“, erklärt Emming. Die Mädchen und Jungen sollten keine Angst vor der Polizei haben. Außerdem müssten sie auf den Schulweg vorbereitet werden, den sie im Spätsommer täglich gehen. Die Überquerung von Straßen und Ampeln stünden dabei im Vordergrund. Die Kollegen der Bezirksposten machten bei der praktischen Umsetzung mit.

„Hast du schon mal einen Dieb gefangen?“ oder „Wo steht dein Hubschrauber?“ Diese Fragen fanden die Jungen und Mädchen am spannendsten. Die Handschellen, die Polizist Emming in seinem Tonni dabei hatte, mussten ebenfalls ausgepackt werden. Ausgiebig unterhielt sich der Beamte mit den fast Erstklässlern. Auch der Umgang mit fremden Personen, die vielleicht mit Süßigkeiten lockten, wurde angesprochen.

Alle Havixbecker Vorschulkinder werden demnächst mit Bussen nach Coesfeld gefahren. Dort baut die Polizei in der Sparkasse eine Verkehrspuppenbühne auf. Alle fünf Verkehrsberater spielen die Situationen des Kinderalltags vor.

Zum Abschluss der lehrreichen Stunde bekamen die Kinder eine Warnweste von Sparkassen-Mitarbeiter Thilo Saalfeld überreicht. Als junger Bankmitarbeiter bekommt er einen Einblick in die heutige Kita-Welt.