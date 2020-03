Am 14. März (Samstag) bietet die Katholische Frauengemeinschaft ( kfd ) Havixbeck im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule von 10 bis 12.30 Uhr von über 100 Anbietern modische, saubere und gut erhaltene Frühjahrs- und Sommer-Kleidungsstücke bis Größe 188 (auch Größe 34/36) sowie Kommunionkleidung, Karnevalskostüme und Umstandsmode an.

Interessierte können in den zweieinhalb Stunden beim Kinderkleidermarkt in dem Sortiment von gut erhaltenen Hosen, Jacken, Pullovern, T-Shirts, Kleidern, Bademode, Babykleidung, Babyzubehör und vieles mehr stöbern. Da sich die „Babyabteilung“ in einem separaten Raum befindet, ist ein vorzeitiger Einlass von Schwangeren nicht nötig, so die kfd.

Dies alles hilft nicht nur der Nachhaltigkeit, sondern kommt auch einem guten Zweck zugute. Die kfd behält 20 Prozent des Verkaufspreises ein und spendet den Erlös für einen sozialen Zweck. Den Preis bestimmen die Verkäufer selbst. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass für verlorene Kleidung nicht gehaftet wird.

Wer entsprechende Frühjahrs- und Sommer-Kleidung, Umstandsmode und Kommunionkleidung zum Verkauf zur Verfügung stellen möchte, hat an folgenden Terminen die Möglichkeit, sich eine Nummer sowie Schilder abzuholen:

Montag (2. März), 18 bis 19.30 Uhr;

Freitag (6. März), 16 bis 17.30 Uhr;

Montag (9. März), 18 bis 19.30 Uhr, jeweils Torhaus am Kirchplatz.

Zu diesen Zeiten werden die ehrenamtlichen Helferinnen im Eingangsbereich die Nummern und Schilder herausgeben. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Vergabe der Nummern.

Das Kleidermarkt-Team sucht Frauen, die Lust haben, ehrenamtlich mitzuwirken. Interessierte melden sich bei Helga Krake, 27 16, oder Sandra Sommerfeld, 98 36 63, E-Mail: info@kfd-havixbeck.de oder persönlich an den Terminen.

Die Kleidung wird am 13. März (Freitag) von 18.30 bis 19.30 Uhr im AFG-Forum entgegengenommen. Nicht verkaufte Ware sowie das Geld nehmen die Verkäufer am 14. März (Samstag) um 15 Uhr entgegen.