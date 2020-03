Die Chorgemeinschaft „Cantate“ lädt am kommenden Sonntag (8. März) um 15 Uhr zum Jubiläumskonzert im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule ein. Der Eintritt ist frei. Neben Cantate wirkt die Kinderballettgruppe der Musikschule unter Leitung von Juliette Boinay mit.

Am vergangenen Wochenende machte Cantate sich auf dem Weg nach Coesfeld und verbrachte ein Intensiv-Probewochenende in der Kolpingbildungsstätte. Auf dem Übungsplan standen die Lieder für das Jubiläumskonzert. Pfarrer Siegfried Thesing besuchte die Gruppe und feierte eine Eucharistiefeier. Der Abend klang in gemütlicher und gesangsfreudiger Runde aus.

Überwiegend bereichert Cantate mit seinen 38 Sängerinnen und Sängern in der Katholischen Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Georg Gottesdienste aller Art mit. Geleitet wird der Chor ehrenamtlich von Franz-Josef Treus und Ulrike Schlagheck. Verschiedene Instrumente wie Gitarren, E-Gitarren, Querflöten, Altflöte, Mundharmonika, Klarinette, Keyboard und Schlagzeug begleiten den Gesang.

Beim Jubiläumskonzert werden neben modernen Kirchenliedern auch Musical-Hits, deutsche und internationale Popsongs und Schlager auf dem Programm stehen. Die Sängerinnen und Sänger freuen sich gemeinsam mit der Kinderballettgruppe darauf.

Nach dem Konzert sind alle Zuhörer als Gäste zum Empfang im AFG-Forum eingeladen. Bei netten Gesprächen soll der Nachmittag gemütlich ausklingen.