160 Jahre Chorgesang in Havixbeck

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in vielen Orten der Grundstein gelegt für regelmäßiges und organisiertes Singen in Chören. Havixbecker Bürger trafen sich am 12. Februar 1860, um miteinander und auch für die Öffentlichkeit mehrstimmige Lieder einzustudieren und vorzutragen. Das war vor 160 Jahren die Geburtsstunde des MGV Cäcilia 1860 Havixbeck.

„Jenseits des bis dahin üblichen kirchlichen und schulischen Singens wurde mit dieser Initiative der profane Gesang in die breite Gesellschaft getragen“, berichtet MGV-Vorsitzender Franz Kückmann . Bemerkenswert sei, dass sich aus diesem Wunsch der Bürgerschaft nach musikalischer Betätigung über 160 Jahre eine Dynamik einstellte, „die sich bis heute zu einer bewundernswerten Erfolgsgeschichte für Havixbeck gemausert hat“.

„Die Vielseitigkeit und Vielfältigkeit der angebotenen Instrumental- und Chormusik mit ihrer herausragenden Qualität spiegelt in eindrucksvoller Weise die Entwicklung in unserer Kommune wider“, so Kückmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Somit sei der Havixbecker Männergesangverein wesentlicher Teil der kulturellen Ortsgeschichte.

Natürlich sangen die Männer im Laufe der Jahrzehnte sehr unterschiedliche Literatur. Während die ersten 100 Jahre geprägt waren vom Singen klassischer Männerchorliteratur, veredelt mit diversen Volksliedern, stand in den vergangenen Jahrzehnten chorische Unterhaltungsmusik im Vordergrund, ohne allerdings das klassische Liedgut beiseitezulegen.

Einige Sänger und Zuhörer erinnern sich noch gerne an die Jahre mit Küster und Organist Josef Mersmann, der mit dem Männerchor den bis dahin fehlenden Kirchenchor ersetzte. Darüber hinaus haben einige wenige Sänger noch Erinnerungen an so manchen Wettstreit, der zwischen Chören aus vielen Nachbarorten ausgetragen wurde und außerordentliche Disziplin bei den Proben und den Aufführungen erforderte. Anschaulich künden die ersungenen Pokale und Ehrenpreise im Vitrinenschrank des Vereins von schönen Erfolgen. Ebenfalls unvergessen sind die musikalischen Theateraufführungen und Sketche, die das Vereinsleben bis in die 1960er-Jahre des 20. Jahrhunderts bestimmten.

In der Folgezeit orientierte sich die Liedauswahl des Chores vermehrt an den Bedürfnissen des gesellschaftlichen Wandels, der durch die Angebote von Medien aller Art geprägt wurde. Waren zunächst vornehmlich romantische Werke sowie Opern- und Operettenchorwerke im Repertoire, folgte ein musikalischer Wechsel zu für Chorgesang bearbeiteten Auszügen aus Musicals und bekannten Pophits.

Aktuell verlangen viele Zuhörer danach, bekannte Melodien nicht nur zu hören, sondern auch aktiv mitzusingen. Im Sinne dieser Erkenntnis hat der Chor im Rahmen seiner vergangenen Konzerte vermehrt zum Mitgesang animiert.

Mitsingen im Chor sei für interessierte Männer natürlich die konsequente Folge dieser neuen Entwicklung, meint der MGV. Gerade für Männer im „gesetzten Alter“, die sich womöglich auf entspanntere Rentenzeiten vorbereiten, biete der Gesang eine hervorragende Chance einer aktiven Betätigung, die zusätzliche gesundheitliche Vorteile mitbringt, betont Franz Kückmann. „Der Geist wird nachhaltig gefordert – und Kreislauf, Lunge und Herz klatschen Beifall. Zudem wird dem Bedürfnis nach Geselligkeit entsprochen.“

Daher freuen sich Chorleiter Karl-Heinz Gerdemann, auch „Trainer“ genannt, und die Sangesfreunde über jeden Mann, der im Chor mitwirken möchte. Immer wieder äußern in den Chor neu Integrierte ihre Begeisterung über die dynamische Gemeinschaft und die einhergehende Bereicherung des eigenen Lebens.

„Letztendlich ist der Bestand des ‚Traditionsunternehmens Männergesangverein‘ auch auf die weitere Unterstützung der Gönner und Förderer in der Gemeinde angewiesen“, weiß Franz Kückmann. Auch um diesen zu danken, laden Chorleiter, Vorstand und Sänger zur 160. Gründungsfeier ein. Der Dankgottesdienst am kommenden Sonntag (8. März) um 11 Uhr in der Pfarrkirche St. Dionysius wird vom MGV mitgestaltet. Daran anschließend soll im Torhaus bei Getränken, Chorliedern und dem einen oder anderen Grußwort das Gespräch gepflegt werden.