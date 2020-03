„Einvernehmen erneut versagen“

Die Bürgerinitiative (BI) Gegenwind Havixbeck-Hohenholte diskutierte bei ihrem jüngsten Treffen über die beim Kreis Coesfeld anhängigen Bauanträge für drei riesige, 200 Meter hohe Windkraftwerke im Landschaftsschutzgebiet vor Hohenholte. Die Gemeinde Havixbeck hatte aufgrund des bestehenden Flächennutzungsplans ihr Einvernehmen zu diesen Planungen verweigert. Überraschenderweise teilte der Kreis aufgrund eigener Rechtsauffassung kürzlich mit, diese Entscheidung der Gemeinde nicht respektieren zu wollen (die WN berichteten).

Die BI schreibt in einer Pressemitteilung, sie ließe diese Rechtsauffassung zurzeit von eigenen Juristen prüfen. Man stehe mit Vertretern verschiedener Ratsfraktionen in Kontakt, um auf eine erneute Versagung des gemeindlichen Einvernehmens hinzuwirken. Bürgermeister Gromöller sei in einem aktuellen Schreiben, welches von betroffenen Anwohnern unterzeichnet wurde, eindringlich gebeten worden, sich diesem Bestreben anzuschließen.

In der Ratssitzung am 14. Februar 2019 hatte der Bürgermeister gegen die Änderung des Flächennutzungsplans gestimmt, so die BI, „weil sich neuere Erkenntnisse zu negativen Wirkungen auf die Gesundheit von Menschen in der näheren Umgebung von Windkraftwerken verdichteten.“ Mittlerweile gebe es nach Angaben der BI neue Untersuchungen an Windparks in Finnland und in Ostdeutschland, „bei denen die schädigende Wirkung der von den Kraftwerken ausgehenden Druckwellen und Bodenvibrationen (In­fraschall) klar bestätigt wird.“ Viele Menschen hätten durch solche Industrieanlagen bereits ihre Gesundheit und zum Teil ihr Zuhause verloren (Interviews mit Betroffenen unter DSGS.info).

Die BI betont, dass sich der deutschlandweit spektakulärste Fall zurzeit in Münster abspiele. Der Standort eines in dritter Generation familiengeführten Speditionsunternehmens in Amelsbüren müsse nach jahrelangem Rechtsstreit (die WN berichteten mehrfach) aufgrund der unerträglichen Auswirkungen eines in unmittelbarer Nähe gebauten Kraftwerks geschlossen werden. Laut Pressemitteilung des betroffenen Unternehmens musste deshalb 25 Mitarbeitern gekündigt werden. Gerüchte, die Schadwirkung der Anlage sei einem Maschinendefekt geschuldet, seien lange widerlegt. Es handele sich vielmehr um die von der Unternehmerfamilie mit Spezialgerät dokumentierten „normalen“ In­fraschall-Emissionen, die die Schließung des Betriebes erzwungen hätten, so die BI. Eine „derartig inhumane und rücksichtslose Planung“ gelte es, in Havixbeck zu verhindern.

Um ihren fortdauernden Protest zu unterstreichen, hat die BI neue Plakate im Ort aufgestellt. Zudem sind die Havixbecker auf mehr als 1000 Flugblättern aufgerufen worden, beim Erörterungstermin am 24. März (Dienstag) ab 9 Uhr in der Stadthalle Coesfeld ihren Unmut über die vom Kreis forcierten Windkraftplanungen zu äußern.