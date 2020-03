Verein hat sich einiges vorgenommen

„Der Verein lebt!“ Thomas Niehoff strahlte im Vereinslokal Oeding Erdel gleich zu Beginn der Generalversammlung. Der Vorsitzende von Gelb-Schwarz Hohenholte freute sich, „dass unser Familien-Verein noch nie so groß war wie heute“. 893 Mitglieder sind in sechs Abteilungen unterwegs. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl um fünf Prozent. Knapp die Hälfte der neuen Beitragszahler sind unter 16 Jahren. Niehoff ließ die vergangenen zwölf Monate kurz Revue passieren. „Ein Jahr mit vielen Entscheidungen ist vorüber. Ich hoffe, dass auch 2020 so gut verläuft.“

Die Gelb-Schwarzen haben in naher Zukunft einiges vor. So wird auf der Teltheide-Kampfbahn ein Kunstrasenstreifen in einer Größe von circa 100 Metern Länge sowie 25 Metern Breite entstehen. Aus dem Förderprogramm des Landessportbundes (LSB) Nordrhein-Westfalen „Moderne Sportstätten 2022“ gibt es einen Zuschuss. „Wir haben seit Jahren Probleme mit dem Training“, erinnerte Geschäftsführer Thomas Luke in seinem Jahresbericht. „Das ist für uns eine große Chance.“ In ein, zwei Jahren soll das Projekt umgesetzt sein. „Der Vermesser war schon da. Die Bodenprobe folgt in Kürze.“

Obwohl die Aa renaturiert wird, bleibt der Bolzplatz hinter der Aa-Brücke erhalten. Diese Zusage liegt dem GSH-Vorstand vom zuständigen Kreis Steinfurt vor. Außerdem wird es eine Freundeswand vor dem Vereinsheim geben, auf der sich jedermann mit einer Plakette wiederfinden und auf diesem Wege den Verein finanziell unterstützen kann. Der Erlös kommt dem Gesamtverein zugute. „Das Objekt wird sicherlich nicht so groß wie bei Schalke 04 sein“, verriet Luke. „Dafür aber interessanter.“ In seinem letzten Jahresbericht appellierte der Geschäftsführer noch einmal an die zahlreich anwesenden Mitglieder, „dass wir den Verein auch weiterhin nicht verwalten, sondern gestalten“.

Bei der Besetzung des geschäftsführenden Vorstandes gab es lediglich eine Veränderung. Während Thomas Niehoff einstimmig wiedergewählt wurde, stellte Thomas Luke nach sieben Jahren sein Amt zur Verfügung. „Das waren tolle Jahre. Mir hat die Arbeit richtig Spaß gemacht. Ich bin nicht weg und werde das Vereinsleben weiter verfolgen.“ Sowohl aus beruflichen wie auch privaten Gründen stellte sich Luke nicht mehr zur Wiederwahl. Als Nachfolger erhielt Sven Averkamp das Vertrauen, der vor einem Jahr als Schatzmeister in den Vorstand gewählt worden war. Für die Finanzen ist ab sofort Antonia König zuständig. Weiter in ihren Ämtern bleiben Mario Boonk (Vertreter in der Hohenholter Karnevals-Gesellschaft) und Jens Thewes (Sozialwart).