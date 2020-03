Eine Welt, in der Frauen selbstbestimmt leben

„Begrüßen wir einander!“, forderte das ökumenische Weltgebetstags-Team die Kirchenbesucher in der Stiftskirche St. Georg Hohenholte am Freitagnachmittag auf. Die zuvor vorgestellten Grußwörter hallten durch den Kirchenraum: „Kwaziwai!“, „Salibonáni!“ und „Hello!“. Die Sprachen Shona, Ndebele und Englisch waren nur eine Auswahl der Amtssprachen des südafrikanischen Landes Simbabwe, das in diesem Jahr den Weltgebetstag gestaltete.

Jedes Jahr findet am ersten Freitag im März der ökumenische Weltgebetstag, eine der größten und ältesten internationalen Frauenbewegungen, statt. Das Vorbereitungsteam aus Simbabwe hatte Lieder und Texte ausgewählt, die auch im Gottesdienst in Hohenholte vorgetragen wurden. Die Gestaltung des Weltgebetstages stand unter dem Leitspruch „Steh auf und geh!“.

Diese Aufforderung wurde von einer Bibelpassage inspiriert. In der Geschichte aus dem Johannes-Evangelium fragt Jesus einen kranken Mann, ob dieser gesund werden wolle. Nachdem der Mann all die Hindernisse aufzählt, die ihm im Wege stünden, fordert Jesus: „Steh auf, hebe deine Matte hoch und geh umher!“. Der Kranke ist geheilt. Es mag schwierig sein, diese Aufforderung wörtlich zu nehmen, doch sie hat viel symbolisches Potenzial.

Einerseits ist „Steh auf und geh!“ ein Satz, der zur Selbstreflexion anregt. Es kann ein Appell an das Individuum sein, ein Appell zur persönlichen Verbesserung. Das Weltgebetstags-Team rief alle Anwesenden dazu auf, sich aus ihrer „Negativspirale“ zu befreien. Bequemlichkeit und Angst können zu Hindernissen auf dem Weg zu persönlichen Zielen werden. Die Sprecherinnen fragten: „Welche Hindernisse oder Bedenken stehen einer Veränderung im Weg?“

Gleichzeitig lässt sich „Steh auf und geh!“ aber auch vor dem Hintergrund der Situation in Simbabwe interpretieren. Das südafrikanische Land, das sich 1980 nach einem mehrjährigen Befreiungskrieg die Unabhängigkeit von Großbritannien erkämpfte, wird bis heute von wirtschaftlicher und politischer Instabilität geprägt. Obwohl Frauen und Männer vor dem Gesetz gleichberechtigt sind, werden viele Simbabwerinnen benachteiligt oder sogar offen diskriminiert.

In einem Brief aus Simbabwe, der im Gottesdienst vorgetragen wurde, erzählte eine Frau: „Wir warten darauf, dass endlich die sozialen Dienste ausgebaut werden. Wir brauchen mehr Schulen und Bildungsangebote, und wir brauchen eine tragfähige wirtschaftliche Entwicklung.“ Eine andere schrieb: „Wir hören nicht auf, zu beten und miteinander zu lernen, wie wir Frieden stiften können. Wir stehen ein für Versöhnung in unserem Land.“

Von diesem Veränderungswunsch angeregt, folgten einige Anwesende der Einladung zum anschließenden Austausch über die Inhalte des Weltgebetstages im Pfarrheim. Auch hier wurden, wie zuvor im Gottesdienst mit simbabwischer Musik und den Farben der simbabwischen Landesflagge, durch einen landestypischen Imbiss Elemente der südafrikanischen Kultur eingebaut. Besonders eindringlich war aber vor allem der Wunsch der Simbabwerinnen nach Emanzipation und Gerechtigkeit: „Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben können.“