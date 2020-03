„Wenn man am Weltfrauentag zusammenkommt und ich an einem Rednerpult der kfd stehe, um einem Männerchor zu gratulieren, muss es ein besonderer Anlass sein“, sprach Bürgermeister Klaus Gromöller am Sonntagmorgen alle Chorsänger und Musikfreunde im Torhaus am Kirchplatz an. Neben vielen anderen Gratulanten hielt Gromöller eine kurze Rede zu Ehren des Männergesangvereins Cäcilia Havixbeck, der in diesem Jahr sein 160-jähriges Bestehen feiert.

„Wir haben uns gedacht, zum heutigen Anlass – 160 wird man ja nicht alle Tage und nicht alle Jahre – nehmen wir uns etwas Besonderes vor“, erklärte MGV-Vorsitzender Franz Kückmann. Aus gegebenem Anlass und mit Namensgeberin Cäcilia als Schutzpatronin der Kirchenmusik entschied man sich für einen Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Dionysius. Die musikalische Gestaltung übernahm selbstverständlich der MGV, der von der Orgelbühne aus verschiedene Kirchenlieder vortrug. Auch während der anschließenden Jubiläumsfeier im Torhaus, bei der die Messdiener Havixbeck für das leibliche Wohl sorgten, durfte der Gesang nicht fehlen.

Voller Inbrunst sangen die Choristen unter Chorleiter Karl-Heinz Gerdemann zur Eurovisionsmelodie die Zeilen „Wir singen unsere Lieder hinaus in die weite, wunderschöne Welt“. Viele der Anwesenden, darunter MGV-Mitglieder aus umliegenden Orten und sogar eine Delegation aus der Partnerstadt Bestensee, stimmten ein.

Gerdemann lobte seine Chormitglieder: „Diese Männer sind die zuverlässigsten, die ich in meinem Chorleben kennengelernt habe.“ Auch die Initiative ihrer Frauen blieb nicht unerwähnt: „Danke an euch – dafür, dass ihr darauf achtet, dass eure Männer auch immer schön zum Singen gehen.“

Bürgermeister Klaus Gromöller hob mit „Idealismus, Ausdauer, Treue und Beständigkeit“ Eigenschaften hervor, mit denen der MGV Cäcilia das musikalische Leben in Havixbeck seit seiner Gründung am 12. Februar 1860 prägt.

„Wenn es Chöre nicht gäbe, dann müsste man sie auf jeden Fall erfinden“, verkündete Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Mit Blick auf die Zukunft ergänzte er: „Es wäre schade, wenn solche Gemeinschaften daran scheitern, weil der Nachwuchs fehlt.“ Ein weiterer musikalischer Höhepunkt war das Geburtstagsständchen „Viel Glück und viel Segen“, das vom Bürgermeister initiiert und (mit minimaler Hilfe von Chorleiter Gerdemann) auch dirigiert wurde. Es folgten mehrere Versuche vonseiten des MGV, Klaus Gromöller als neues Mitglied zu rekrutieren. Wolfgang Gloeck, der aus Bestensee die Glückwünsche des Bürgermeisters Klaus-Dieter Quasdorf überbrachte, fügte an die Havixbecker gerichtet verschmitzt hinzu: „Unser Klaus ist, im Gegensatz zu eurem, schon Mitglied im Gesangsverein Bestensee.