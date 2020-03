Volles Haus gab es im Sandsteinmuseum am Samstagabend beim Konzert der Deltaboys. Zum vierten Mal gastierte das Duo in Havixbeck. Der Ostwestfale Michael van Merwyk und der in Stevern aufgewachsene Münsteraner Gerd Gorke sind Vollblutmusiker, die das Publikum begeistern können.

Mit verschiedenen Gitarren (van Merwyk), einer erstaunlichen Vielzahl von Harmonikas oder auch „Blues Harps“ (Gorke) und Geang (beide) präsentierten die Musiker eine große Bandbreite an musikalischen Stilen, denen sie aber immer ihren ganz persönlichen Stempel aufdrücken.

Klassischer Blues war natürlich auch dabei: Fred McDowells „Jesus on the main line“ ist Blues mit Gospel-Anklängen und „Under the boardwalk“ von den Drifters eigentlich ein Popsong. Gerd Gorkes Humor bei den Ansagen brachte das Publikum auf seine Seite – die Stimmung war prächtig.

„Das münsterländische Publikum zum Mitsingen zu bringen ist grundsätzlich schwierig“, so Museumsleiter Dr. Eichler. Und so sei es bezeichnend für das Konzert, dass die Künstler winkend die Bühne verließen, während die Zuhörer den Refrain der letzten Zugabe weiter sangen.