Die Bewegung steht im Vordergrund

Havixbecker Sporttreibende, die das Sportabzeichen erworben haben, erhielten nun diese Auszeichnung im Rathaus überreicht. Verliehen wurden die Sportabzeichen von den Prüfern und Organisatoren der Aktion: Uschi Kleine-Vorholt, Dagmar Branse-Kleinwechter, Heinz Hakenes, Petra Reimann, Thomas Wehner und Elke Thoms .

Hervorgehoben wurden die vier vergebenen Familiensportabzeichen. Dieses kann beantragt werden, wenn aus mindestens zwei Generationen einer Familie je mindestens ein Sportler ein Abzeichen erhält.

Ein besonderes Augenmerk lag auf den vier zusätzlich vergebenen Sonderehrungen, die vier Sportlerinnen dieses Jahr dafür erhielten, eine ganz bestimmte Anzahl von Sportabzeichen gemacht zu haben.

Erika Müller und Ingrid Scheuber hatten mit dem am Samstag verliehenen Sportabzeichen beide je 30 Sportabzeichen erhalten; Erika Heimann und Eva Peuker erreichten mit je 35 Auszeichnungen einen weiteren Meilenstein. Die Ausgezeichneten erhielten von Klaus Becker vom Kreissportbund die Ehrennadeln. Dieses Jahr gab es 48 Auszeichnungen zu vergeben, vergleichsweise wenige, denn sonst seien es oft bis zu 90 Abzeichen, wie Elke Thoms berichtete.

Entsprechend richte man den Blick auf die nun bevorstehende neue Saison in der Hoffnung, im nächsten Jahr wieder mehr Auszeichnungen vergeben zu können. Dass die Anzahl der Ausgezeichneten aus 2019 geringer war als in anderen Jahren, erklärte Elke Thoms so: „Der Tartanplatz ist letztes Jahr saniert worden, daher gab es in der letzten Trainingssaison weniger Beteiligung als sonst.“

Nun hoffen die Organisatoren wieder auf eine stärkere Beteiligung. Die Leistungen können nun auf der renovierten Anlage im Flothfeld abgenommen werden. Um sich auf die bevorstehende Sportabzeichensaison vorzubereiten, nahmen die Organisatoren nach der Verleihung noch an einem Lizenzfortbildungslehrgang unter der Leitung Klaus Becker teil.

Diesen Lehrgang gab es auch, da sich einige Anforderungen an die Sportler geändert hatten. Manches sei leichter, manches schwieriger geworden, so Becker. Starke Änderungen gibt es beim 3000-Meter-Lauf. „Wenn man die drei Kilometer nicht laufen will, dann macht man die zehn.“ So oder so gibt es aber einige verschiedene Möglichkeiten, das Sportabzeichen zu schaffen. Becker wusste aber, dass das Edelmetall dabei nicht das Wichtigste sei. Wichtiger sei es, „dass man sich bewegt und die Leistung auch anerkannt bekommt.“