680 Frauen sind eine starke Gemeinschaft

Rund 75 Frauen nahmen an der Generalversammlung der Katholischen Frauengemeinschaft ( kfd ) Havixbeck im Torhaus am Kirchplatz teil. Nach der Begrüßung durch Teamsprecherin Helga Krake ergriff Renate Steinhöfel, Pastoralreferentin im Ruhestand, das Wort und machte auf verschiedene Themen in der Kirche wie die vielen Austritte aus der Kirche oder auch das Projekt Maria 2.0 aufmerksam.

Hier erwähnte sie deutlich, dass schon einige Schritte für die Gleichberechtigung der Frau in der Kirche getan wurden, aber trotzdem noch ein langer Weg bevorstehe. Nachdem es für alle Kaffee und Kuchen gab ehrte Helga Krake am Samstag langjährige Mitglieder.

Ihr 25-jähriges Jubiläum feierten Jutta Balke, Marie-Luise Branse, Irene Büscher, Brigitte Könemann, Inge Kruel, Anneliese Phillippskötter, Anna Schlagheck, Anneliese und Renate Terschluse, Lieselotte Timmermann, Mechthild Volpert-Bertling und Friedel Würdemann.

Bereits 50 Jahre in der kfd sind Wilhelma Altenborg, Anni Feldbrügge, Helga Hannusch, Mathilde Lülf, Renate Mesenbrock, Ingrid Möllmann, Gabriele Platen, Ursula Verhöven, Maria Voges, Eva-Maria Wasserka und Johanna Wick.

Mit Urkunden und Blumen dankte das Leitungsteam den Frauen für deren langjährige Treue. Zusätzlich begrüßte die Mitgliederversammlung 16 neue Mitglieder.

Im Anschluss brachte Helga Krake noch einige Zahlen auf den Tisch. Mittlerweile zählt die kfd 680 Mitglieder, 63 davon sind Mitarbeiterinnen. „Im vergangenen Jahr 2019 sind 15 Frauen verstorben, elf weitere sind weggezogen“, sagte Helga Krake. Der umfangreiche Jahresrückblick von Brigitte Haget zeigte, wie vielfältig die Frauengemeinschaft ist.

Neben zahlreichen Aktionen wie dem Kinderkleidermarkt, Kinoabenden oder einer Tagesfahrt nach Gelsenkirchen zum „Olé auf Schalke“, wurden auch eine Fahrt nach Norderney angeboten, die sehr gut bei den Mitgliedern ankam.

Sandra Sommerfeld, die im vergangenen Jahr die Kasse geführt hat, legte die Finanzen offen und die Versammlung entlastete im Anschluss das Leitungsteam.

Zum Abschluss der Versammlung hielt die Türmerin von St. Lamberti, Martje Saljé, einen Vortrag und freute sich ganz besonders den Frauen ihre Arbeit näherzubringen. „Ich habe einen Strauß voller Eindrücke mitgebracht mit Bildern und Liedern und wenn ich nur einen Funken meiner Begeisterung übermitteln kann, dann habe ich mein Ziel erreicht“, erzählte Saljé.