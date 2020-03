Seelsorge ein wichtiger Beitrag in der Begleitung

Pfarrer Siegfried Thesing referierte bei der Hospizbewegung Havixbeck über die unterschiedlichsten Aspekte der Seelsorge für Sterbende und Trauernde. Er führte aus, dass jeder das Recht auf eine Begleitung durch die eigene Religionsgemeinschaft habe. Denn gerade am Lebensende stelle sich die Frage nach dem Sinn des Lebens, der Beziehung zu Gott und den Menschen. Auch die Angehörigen bedürften der Begleitung und Unterstützung.

Außerdem ging Pfarrer Thesing auf das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum § 217 ein. Seelsorge zum Lebensschutz müsse frühzeitig beginnen, damit Einsamkeit und Verlassenheit nicht zum größten Leid der Betroffenen werden.

Deshalb sind alle Christinnen und Christen dazu aufgerufen, sich in schwierigen Situationen beizustehen. Dazu zählt auch die Trauerbegleitung der Hinterbliebenen. In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass die Hospizbewegungen einen weiteren konsequenten Ausbau der Hospizarbeit und Palliativversorgung zu Hause, im Krankenhaus, im Pflegeheim fordern, damit die Menschen ihr Leben in Würde bis zuletzt leben können, heißt es in der Pressemitteilung.

Dadurch könnte ein Dammbruch, dem durch eine organisiert betriebene Suizidbeihilfe Vorschub geleistet wird, verhindert werden. Insbesondere müssen sich die Hospizbewegungen und die Palliativmedizin mit dem Sterbewunsch Betroffener auseinandersetzen und alle Möglichkeiten der Behandlung aufzeigen, die zur Linderung des Leids und der Symptome führen. Ziel ist, eine menschliche, würdige, seelsorgliche, psychosoziale und medizinisch fachliche Begleitung bis zum Tod der schwerkranken, und alten, und einsamen Menschen.

In dem Jahresbericht des Vorstands konnte die Vorsitzende berichten, dass nun die Hospizbewegung in der Ortsmitte ihr Büro eröffnet hat.

Besonders bedankte sich Veronika Gemmeke beim Renovierungsteam, das die handwerklichen Arbeiten ehrenamtlich ausführte. Immer am ersten Freitag im Monat ist das Büro zur Marktzeit von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hospizbewegung sind zur Beratung anwesend. Es soll eine Stätte des Gesprächs, der Begegnung, der Beratung, sein. Die Begleitergruppe und der Vorstand tagen dort einmal im Monat. Des Weiteren werden dort im Laufe des Jahres Vorträge, das geplante Trauerfrühstück und ein Filmnachmittag stattfinden.

Wegen Ablaufs der Wahlperiode mussten die Vorsitzende, der Kassierer und zwei Beisitzer gewählt werden. Die Vorsitzende Dr. Veronika Gemmeke, der Kassierer Dr. Robert Birtel und die Beisitzerin Karla Paweletzki wurden in ihren Ämtern bestätigt. Der Beisitzer Horst Würdemann stellte sich nicht wieder zur Wahl. Er wurde nach fast 20-jähriger Arbeit im Vorstand unter großem Beifall und Dank verabschiedet. Gudrun Elling wurde neu in den Vorstand gewählt.