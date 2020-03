Eine Atemschutzwerkstatt und Umkleidemöglichkeiten für Einsatzkräfte sowie Duschmöglichkeiten sollen im Feuerwehrgerätehaus geschaffen werden. Derweil versucht die Gemeinde Fördergelder aus dem Programm „Feuerwehrhäuser in Dörfern 2021“ zu bekommen. Kleine Kommunen können bis zu 250 000 Euro für den An- und Umbau erhalten. Der Förderantrag muss bei der Bezirksregierung Münster bis zum 30. September gestellt sein.

Aufgrund des zeitlichen Verzugs sei die Gemeinde nun sehr an einer schnellen Realisierung des Bauvorhabens interessiert, erklärte Fachbereichsleiterin Monika Böse im Umweltausschuss. Die letzten Abstimmungen mit der Wehrführung würden laufen.

Böse hofft, dass die Planungen zum An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses nach vorheriger Beratung in den Fachgremien am 25. Juni durch den Gemeinderat beschlossen wird.