Die Katholische Junge Gemeinde ( KJG ) St. Georg Hohenholte traf sich zur Mitgliederversammlung im Pfarrheim. Zunächst wurde ein Rückblick auf das vergangene Jahr gegeben, in dem es unter anderem einen Ausflug zum Ketteler Hof sowie die Aktion „Tag des offenen Zeltes“ gab.

In diesem Jahr wird es viele Aktionen der KJG geben. Pfarrleiter Marco Baumeister sprach das 50. Jubiläum des KJG-Diözesanverbands Münster sowie das Sommerlager in Siddinghausen an. Auch zu Halloween wird es wieder eine Aktion geben. Im Advent möchte die KJG zum jährlichen „Adventsschwimmen“ einladen.

Nachdem die Finanzleiter Lennart Luke und Frederik Dieker den Kassenbericht vorgetragen und die Kassenprüfer diesen bestätigten hatten, wurde der KJG-Vorstand einstimmig entlastet.

Anschließend standen einige Wahlen an. Die vielen Teilnehmer wählten Lutz Marquardt als neuen Pfarrleiter, der nun mit Annika Höfener das Leitungsteam der KJG Hohenholte bildet. Lennart Luke wurde als Finanzleiter wiedergewählt. Mareike Boonk kümmert sich wie in den vergangenen zwei Jahren weiterhin um die Öffentlichkeitsarbeit und die Homepage. Katharina Schudy bleibt in ihrem Amt als Raum- und Getränkewartin aktiv. Zu Kassenprüfern wurden Tobias Nordhoff sowie Jan-Philipp Dieker wiedergewählt.

Paul Deupmann, Lisa Michael, Simon Hanning und Marcel Herkentrup unterstützen die Gruppenleiterrunde als Praktikanten. Bei der Diözesankonferenz wird die KJG durch Marco Baumeister, Diana Schudy, Pia Schulze Tergeist und Tobias Nordhoff vertreten. Bevor die Versammlung beendet wurde, äußerten die Anwesenden noch Wünsche und Anregungen.