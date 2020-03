Der Verein Netzwerke Füreinander-Miteinander möchte in den Zeiten des Corona-Virus ehrenamtliche Einkaufshilfen organisieren. Dieses Angebot richtet sich an Menschen in Havixbeck, die derzeit das Haus für Besorgungen nicht verlassen sollen, zum Beispiel Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen. Dafür sucht der Verein gesunde Mitbürger, die Einkäufe übernehmen möchten.

Zu diesem Zweck richtet Füreinander-Miteinander von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr Sprechzeiten unter 0 25 07/54 12 13 ein. Ehrenamtliche Helfer können sich mit Name, Adresse und Telefonnummer melden. Ebenso können sich Havixbecker Bürger melden, die diesen Einkaufsdienst nutzen möchten. Zu den anderen Zeiten läuft ein Anrufbeantworter, der in der Woche täglich abgehört wird. Per E-Mail ist der Verein ebenfalls erreichbar: fuereinander-miteinander@gmx.de.