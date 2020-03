Fördermitglieder sind willkommen

Zum Schutz Junghelfer und deren Betreuer sowie aller Helfer des THW-Ortsverbandes Havixbeck und deren Angehöriger wird der Jugenddienst ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Auch sämtliche dienstliche Veranstaltungen auf Regionalstellenebene beziehungsweise Landesverbandsebene fallen für sie aus. Des Weiteren sind sämtliche Lehrgänge an den Ausbildungszentren bis auf Weiteres storniert. Ebenfalls werden die „normalen“ Dienste und Ausbildungsabende nicht stattfinden. Nur noch Dienste, die im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft stehen, werden durchgeführt, teilt der TWH-Ortsverband Havixbeck mit. Dies geschieht in Kleingruppen, um eine Mögliche Verbreitung des Coronavirus so gering wie möglich zu halten. Die Maßnahmen sind notwendig, um die Helfer und deren Angehörige zu schützen sowie die Ausbreitung des Corona-Virus möglichst zu verlangsamen. Des Weiteren muss die Einsatzbereitschaft aufrechterhalten werden.