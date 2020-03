Lernen alleine am eigenen Schreibtisch zu Hause statt gemeinsam in den Klassen heißt es für die Grundschüler weiterhin wegen der Corona-Pandemie. In der zweiten Woche ist die Baumberge-Schule nun geschlossen. Dennoch ist das Gebäude nicht gänzlich verwaist. In Notgruppen werden aktuell zwölf Kinder von Lehrern betreut.