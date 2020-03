Havixbeck -

Von Ansgar Kreuz

Die Corona-Krise werde in diesem Jahr und in den Folgejahren zu geringeren Einnahmen im Haushalt der Gemeinde Havixbeck führen. Darauf bereitete Bürgermeister Klaus Gromöller die Kommunalpolitiker in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochabend vor.