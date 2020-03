Der Förderverein zum Erhalt der Alten Schule und des Schulhofs in Hohenholte kümmert sich weiter aktiv um den Erhalt der Alten Schule. Malermeister Werner Schudy hat im Auftrag des Fördervereins die Vorderseite des Gebäudes neu angestrichen.

Während der Arbeiten freute sich Schudy über die Unterstützung von Bewohnern der Alten Schule. Die Bewohner nutzten zudem die ersten warmen Sonnenstrahlen, um die Grünstreifen vor dem Gebäude von Unkraut zu befreien. So schufen sie Platz für eine neue Bepflanzung.

Das vollendete Werk sahen sich die beiden Vorsitzenden des Fördervereins, Matthias Sundorf und Frank Newels, jetzt an. Wie grau der alte Anstrich über die vielen Jahre geworden war, ist sehr deutlich am Unterschied zwischen der Front- und der Giebelseite zu erkennen. So verständigten sich Werner Schudy und der Vorstand des Fördervereins noch vor Ort darauf, dass noch in diesem Jahr die Giebel ebenfalls neu gestrichen werden sollen. In Nachbarschaft der frisch renovierten St.-Georg-Kirche sei durch den Fassadenanstrich ein schönes Erscheinungsbild geschaffen worden, teilte der Förderverein mit. Mit dem Anstrich sei ein weiterer Beitrag zum Erhalt der Alten Schule geleistet worden.

Aufgrund der Corona-Pandemie finden aktuell keine Veranstaltungen des Fördervereins statt. Die Vorstandsrunde und die für Ende April geplante Mitgliederversammlung werden verschoben. Ebenso wird die für den 18. April angesetzte Grünaktion zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.