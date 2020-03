Handwerker bei Laune halten

Die Teitekerlken hausten der Sage nach in den Spalten der Steinbrüche auf den Höhen der Baumberge und trieben ihren Schabernack. Da wundert es nicht, dass diese kleinen Erdgeister viel über den Baumberger Sandstein wissen. Einige ihrer Geheimnisse gaben die Teitekerlken vor einiger Zeit bereits in einer Serie unserer Zeitung preis, die in Zusammenarbeit mit dem Baumberger-Sandstein-Museums entstanden ist. Bei den Vorbereitungen für ein Buchprojekt entdeckte Museumsleiter Dr. Joachim Eichler jetzt noch eine weitere Episode.

Gelegentlich haben die Teitekerlken schon einmal etwas von mittelalterlichen Sakramentshäusern erzählt, die als kleine Türme in vielen Kirchen stehen. Es gibt sie in ganz Deutschland, aber zwischen Marburg im Süden und dem ostfriesischen Norden gibt es eine ganze Gruppe, die lange Zeit einer bestimmten Werkstatt aus Münster zugeschrieben wurde.

Eindrucksvolles Detail

Dr. Joachim Eichler, der Leiter des Sandstein-Museums, hat sich über lange Jahre – auch in der Freizeit und im Urlaub – quasi nebenbei mit diesen meisterlichen Steinmetzarbeiten befasst. Steinmetzarbeit ist in Havixbeck nun einmal Museumsthema. Es ist schon etliche Jahre her, dass die Ergebnisse dieser Forschungen in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurden. Die Fachwelt weiß also Bescheid.

Ein eindrucksvolles Detail aus einem ganz wesentlichen Dokument aus dem Jahr 1511 bleibt aber unvergessen. Das Dokument ist die Abrechnung des Kirchmeisters von St. Bartholomäus in Ahlen über die Kosten des Sakramentshauses: „Dyt na betref hefft dat Sakrameth huess van mynster gekostet“ heißt es in der Überschrift und auf den folgenden Seiten „Uthgüffte“, also die Ausgaben.

In der überlieferten Abrechnung von 1511 werden mit dem Wort „Ite“ die einzelnen Positionen eingeleitet. Foto: Baumberger-Sandstein-Museum

Fein säuberlich sind alle Einzelposten aufgelistet, angefangen mit der „Wynkope“ für den Steinmetzmeister Bernd aus Münster. Der „Weinkauf“ war ursprünglich tatsächlich die Ausgabe für den Wein, mit dem ein Vertrag „begossen“ und bekräftigt wurde, 1511 war es schon eine Geldzahlung. Ahlener Bauern wurden dafür bezahlt, die Baumberger Steine aus Münster mit ihren Fuhrwerken zu holen. Sand, Kalk und Ziegelsteine mussten für das Fundament gekauft werden. Ein Schmied in Lippstadt fertigte das Gitter für die Tür des Sakramentshauses an.

Unterbringung und Verköstigung

„Mester Bernde van Mynster“, der verehrte Steinmetzmeister, war selbst dreimal für je fünf Wochen in Ahlen, um das Sakramentshaus mit seinen Mitarbeitern fertigzustellen und musste in dieser Zeit untergebracht und verköstigt werden. Alles Kosten!

Insgesamt hätte für die aufgebrachten Gelder in Ahlen ein anständiges Bürgerhaus gebaut werden können. Es wird aber auch deutlich, dass man im ausgehenden Mittelalter nicht auf den Kopf gefallen war: Handwerker galt es bei Laune zu halten! „Ite mester berndes knecht clauwes to beer gelde geschenkt“ – Meister Bernds Mitarbeiter Klaus wurde vom Kirchmeister zum Bier eingeladen.