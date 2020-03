Diese stattliche Weide steht seit Menschengedenken an dem aufgestauten Teil der Münsterischen Aa bei Haus Stapel und hat gewiss schon so manchen Stürmen erfolgreich getrotzt. Aber in diesem Jahr musste sie – vermutlich ihrem Alter geschuldet – den Herbst- und Winterstürmen Tribut zollen. Schräg und sanft hat sich der Baumriese über das kleine Flüsschen gelegt.