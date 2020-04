Eine neue Bemalung erhielten die beiden Altkleidercontainer des Jugendorchesters Havixbeck, die auf dem Vorplatz der Musikschule am Weg zwischen Bellegarde-Platz und Dirkes-Allee stehen. Erklärtes Ziel war es, ein Design zu entwickeln, das ansprechend und fröhlich wirkt, so das Jugendorchester in einer Pressemitteilung. Die Gestaltungsidee dazu hatte das Vorstandsmitglied Ralph Kloth.

Wer seinen Kleiderschrank auf- und ausräumen möchte, kann Altkleider und Schuhe anschließend in die Container einwerfen und damit die Arbeit des Jugendorchesters und der Musikschule Havixbeck unterstützen. Mit dem Auto kann auf dem Bellegarde-Platz in unmittelbarer Nähe der Container geparkt werden.

Die gespendete Kleidung wird sortiert und an gemeinnützige Läden weitergegeben. Nicht mehr verwertbare Kleidung wird als Wertstoff verkauft.