Morgens um 8 Uhr. Mit einem Mausklick an seinem Computer lässt Kader Selmi den Schulgong ertönen. Und schon nehmen die Schülerinnen und Schüler im virtuellen Klassenzimmer Platz. Per Videokonferenz findet der Unterricht im „Lernstudio Havixbeck“ in Zeiten der Corona-Pandemie derzeit statt.