Die Baumbergebahn verbindet Havixbeck mit Münster in der einen sowie Billerbeck und Coesfeld in der anderen Richtung. Doch in ihren Ursprüngen führte die Eisenbahnlinie noch über Coesfeld hinaus bis Empel-Rees am Niederrhein. Die Geschichte dieser Nebenbahn haben Heribert Lülf , Richard Vespermann Heinz Peirick in einem Buch niedergeschrieben. In einer Reihe mit unserer Zeitung geben die Autoren einen kleinen Abriss.

Die Eisenbahn erlebt in den letzten Jahren eine Renaissance. Überall in Nordrhein-Westfalen werden stillgelegte oder nur noch für den Güterverkehr genutzte Strecken für den Personennahverkehr reaktiviert, vorhandene Strecken ausgebaut und teilweise sogar elektrifiziert, Fahrpläne verdichtet, Bahnhöfe modernisiert, Haltepunkte neu gebaut. Die Fahrgastzahlen steigen kontinuierlich und führen auf manchen Strecken bereits zu Kapazitätsengpässen.

Eröffnungsfahrt im Jahr 1907

Die Autoren des Buches „Abgeschnitten vom Weltverkehr“, die Eisenbahnfreunde Heribert Lülf und Richard Vespermann und der Eisenbahner Heinz Peirick verfolgen diese Entwicklung seit Jahrzehnten mit großem Interesse. Am Beispiel der Strecke Empel-Rees – Bocholt – Borken – Coesfeld – Münster zeichnen sie die Geschichte der Bahn nach, die als eine der letzten Strecken im Staate Preußen gebaut wurde.

Die Autoren ermöglichen eine Zeitreise durch das Kaiserreich, die Weimarer Republik, die Zeit der Weltkriege und der Wirtschaftswunderjahre. Sie nehmen den Leser mit auf die Eröffnungsfahrt des ersten Zuges von Münster nach Havixbeck im Jahre 1907 und auf eine Fahrt mit dem Dampfzug von Bocholt nach Münster in den 1960er-Jahren. Ein Eisenbahner erinnert sich an seine Dienstzeit als Jungwerker. Berichtet wird auch über den Eisenbahnraub, der Eisenbahner und Bahnpolizisten 1949/50 über Monate in Atem hielt.

Streckenkarten, Bau- und Gleispläne, Fahrpläne und nicht zuletzt die über 160 Fotos eröffnen ein Stück Verkehrs- und auch Wirtschaftsgeschichte des westlichen Münsterlandes, des östlichen Niederrheins sowie des Achterhoeks und der Twente.

Die Gunst der Stunde nutzen

Während der westliche Abschnitt seit 1962 sukzessive stillgelegt wurde, fährt die Baumbergebahn von Coesfeld nach Münster in eine glänzende Zukunft. Die Autoren des Buches richten ihren Blick aber auch in die Zukunft. Wenn jetzt die Verantwortlichen vor allem im westlichen Münsterland die richtigen Weichen stellen und die Gunst der Stunde nutzen, könnte der Abschnitt Bocholt – Coesfeld vielleicht sogar wiederaufgebaut werden.

Das dieses Ziel nicht leicht zu erreichen sein wird, hat die Machbarkeitsstudie erwiesen, die im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen erstellt und im Februar 2020 veröffentlicht wurde. Aber es wäre nicht das erste Mal, das Münsterländer mit ihrer Zähigkeit und Beharrlichkeit ein Ziel erreicht hätten, dass zunächst so unerreichbar schien wie eine Eisenbahn­strecke von Empel über Bocholt, Borken und Coesfeld nach Münster.

Heribert Lülf, Heinz Peirick, Richard Vespermann: „Abgeschnitten vom Weltverkehr“ – Die Geschichte der Strecke Empel – Bocholt – Borken – Coesfeld – Münster. 132 Seiten, circa 180 Abbildungen, ISBN 978-3-946594-18-5, 26,80 Euro. Erhältlich im Buchhandel.