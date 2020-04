Havixbeck -

Von Ansgar Kreuz

Für ihr künftiges Berufsleben als Pfarrerin erhielt Dr. Hanne Lamparter während ihres Vikariats in der Evangelischen Kirchengemeinde Havixbeck-Nienberge viele Impulse. Am Mittwoch trat sie ihre neue Stelle am Konfessionskundlichen Institut in Bensheim an