Gemeinsam Ostern feiern

Auch wenn die Gemeinden aufgrund der besonderen Situation zurzeit nicht zu öffentlichen Gottesdiensten zusammenkommen können, laden die beiden Havixbecker Kirchengemeinden doch dazu ein, gemeinsam Ostern zu feiern. „Denn dieses Fest der Auferstehung und des Lebens hat“, so die Pfarrer Siegfried Thesing und Oliver Kösters , „eine Bedeutung für die ganze Welt, unabhängig von aller Form. Und das ist ein Grund zum Feiern.“

Diekatholische Pfarrgemeinde St. Dionyius und St. Georgwird auch und besonders an den kommenden Feiertagen ihre Online-Impulse anbieten. Für Gründonnerstag, Karfreitag , für die Osternacht und für Ostersonntag haben die Verantwortlichen längere Clips gefilmt und zusammengefügt. „Dabei beteiligen sich unterschiedliche Personen aus unserer Pfarrei“, berichtet Pfarrer Siegfried Thesing. Die Impulse können auf der Homepage der Pfarrgemeinde www. kath.kirche-havixbeck.de o der auf der Facebookseite abgerufen werden.

Die Kirchen bleiben wie gewohnt offen, St. Dionysius auch in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. Die Pfarrgemeinde weist allerdings auf die einzuhaltenden Abstandsregeln hin.

Da auch der Kinderkreuzweg ausfallen muss, wird es ihn in diesem Jahr in digitaler Form geben. Zusammen mit Kaplan Christoph Hendrix aus Damme hat Pastoralreferent Jens König-Upmeyer den Kreuzweg eingesprochen und mit Bildern zu einem Clip zusammengefügt. Auch dieser ist auf der Homepage und bei Facebook zu finden. Wer den Kreuzweg gern selbst mit seinen Kindern gehen möchte, hat die Möglichkeit, eine Printversion von der Homepage herunterzuladen.

Eine individuelle Kreuzverehrung in den Kirchen ist am Karfreitag möglich, teilt die Pfarrgemeinde mit. Wer eine Blume beim Kreuz ablegen möchte, kann dies gerne tun. Die Abstandsregeln gelten natürlich auch an diesem Tag.

Um 7 Uhr, zeitgleich mit der Auferstehungsandacht der evangelischen Gemeinde am Ostersonntag auf dem Havixbecker Friedhof findet in diesem Jahr erstmals auf dem Hohenholter Friedhof ein Ostersingen mit Pfarrer Gerhard Ernst statt. Es wird darum gebeten, die Abstandsregeln einzuhalten.

Eine Aktion der Messdiener Havixbeck und Hohenholte lädt dazu ein, sich am Ostermontag zu Hause einen kleinen Impuls zum Thema „Wegbegleiter – Wer begleitet mich? Wer trägt mich?“ anzuschauen. Das Video wird auf der Internetseite der Messdiener sowie auf Instagram (messdiener.havixbeck_offiziell) und der Facebookseite (Messdiener Havixbeck/Hohenholte) zu sehen sein. Außerdem werden ab Samstag in den Kirchen St. Dionysius und St. Georg Postkarten ausgelegt, die gerne abgeholt und an Menschen verschickt werden können, die einem als Wegbegleiter wichtig sind.

DieEvangelische Kirchengemeindelädt über ihre Homepage (www.evk-havixbeck.de) zu Andachten, Impulsen und einem gemeinsamen Singen ein. Am Gründonnerstag wird ein Andachtsimpuls in schriftlicher Form eingestellt. Am Karfreitag wird die Kirchengemeinde zur Sterbestunde Jesu (15 Uhr) einen Andachtsimpuls aus dem Lydia-Gemeindezentrum in Nienberge veröffentlichen.

Die Osterfeierlichkeiten beginnen in Havixbeck dann früh um 7 Uhr. Auf dem Havixbecker Friedhof werden Pfarrer Oliver Kösters, Posaunenchorleiter Alfred Holtmann und drei weitere Gemeindeglieder stellvertretend für alle die Auferstehungsandacht feiern. „Da auch dies kein öffentlicher Gottesdienst sein kann, werden einige Ausschnitte im Laufe des Sonntags im Internet veröffentlicht“, erklärt Pfarrer Kösters. Ebenso wird eine Osterandacht aus der Havixbecker Kirche eingestellt. Alle Youtube-Links sind zum entsprechenden Zeitpunkt über die Homepage abrufbar.

Zudem weist die Kirchengemeinde auf zwei gottesdienstliche Angebote des Evangelischen Kirchenkreises Münster hin. Der Kirchenkreis lädt am Karfreitag und am Ostersonntag zu zentralen Gottesdienstfeiern ein, die jeweils über die Homepage der Havixbecker Gemeinde abgerufen werden können. So wurde für den Karfreitag ein Gottesdienst in der Kirchengemeinde Lüdinghausen aufgezeichnet, der von Pfarrerin Silke Niemeyer (Lüdinghausen) und Pfarrer Moritz Gräper (Münster) gestaltet ist. Am Ostersonntag lädt der Kirchenkreis zu einem Gottesdienst aus der Apostelkirche in Münster mit dem stellvertretenden Superintendenten Pfarrer Thomas Groll und Pfarrerin Judith Schäfer (Gievenbeck) ein.

Zum gemeinsamen Singen am Ostersonntag laden schließlich die evangelischen Posaunenchorverbände in Deutschland ein. Nach der Übertragung des ZDF-Fernsehgottesdienstes sind alle Musizierenden eingeladen, den Choral „Christ ist erstanden…“ (EG Nr. 99) zu spielen und zu singen. Notenmaterial ist über die Homepage abrufbar. Das ZDF hat die Aktion aufgegriffen und beschließt die Übertragung des Fernsehgottesdienstes, in dem die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, predigen wird, mit dieser Aktion. Beginn ist pünktlich um 10.15 Uhr.