Jugendliche springen ein

Seit 1981 gibt es jetzt die Aktion „Essen auf Rädern“ vom Marienstift. Seitdem fahren ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer sowie Mitarbeiterin Cilly Lütke Enking das Mittagessen jeden Tag an circa 50 bis 60 Haushalte aus. Die Ehrenamtler werden durch Reinhold Schleinhege vom Caritas-Ausschuss der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg koordiniert.

„Das läuft reibungslos“, wie Einrichtungsleiter Tobias Vormann berichten kann. Doch in Corona-Zeiten ist alles anders. Und vor allem tauchte ein großes Problem auf: Alle Fahrerinnen und Fahrer gehören wegen ihres Alters zur Risikogruppe. Was tun? „Wir hatten große Angst, dass wir unseren Service einstellen müssten“, sagt Vormann.

Doch dann kamen Cilly Lütke Enking und ihr Sohn Ralf auf die rettende Idee: Sie fragten die Jugendlichen des TiFF, ob sie bereit sind mitzuarbeiten. Und das waren sie. Merle Sudek, Stefanie Schroll, Melanie Schroll, Sara Meyer und Jasmin Bellmann, alle fünf Tanztrainerinnen im TiFF, stiegen ein. „Und die machen das richtig toll“, ist Cilly Lütke Enking begeistert.

Natürlich muss aufgepasst werden, sagt Tobias Vormann. Um das Risiko einer Ansteckung so klein wie möglich zu halten, haben sich die Organisatoren einige Vorsichtsmaßnahmen überlegt: So bringt Cilly Lütke Enking zu Fuß einige Portionen in der Nachbarschaft des Marienstifts herum, während Ralf als Fahrer den Bulli steuert. Er wird von zwei bis drei Helferinnen unterstützt, die dann das Essen an die Haustüren der Kunden ausliefern. Die Übergabe findet kontaktlos statt. „Wir haben unsere Kunden gebeten, einen Stuhl oder ein Tischchen vor die Tür zu stellen. Darauf stellen die Jugendlichen das Essen ab. Und dann klingeln sie an.“ Sie warten, bis der Kunde geöffnet hat. Ein freundlicher Gruß aus der Ferne – und schon geht es weiter.

Zudem ist die Abholung der Mittagsportionen aus der Marienstift-Küche so geregelt, dass erst Cilly Lütke Enking das Essen abholt und etwas später Ralf. „So vermeiden beide Auslieferer den persönlichen Kontakt untereinander. So stellen wir sicher, dass im schlimmsten Fall trotzdem immer ein Fahrer zur Verfügung steht“, erklärt Vormann.

Man habe vorher nachgefragt, wer möglicherweise auf den Service verzichten kann. Und einige Kunden hätten tatsächlich Lösungen – zumeist innerhalb der Familie – gefunden. Aktuell werden deshalb nur rund 40 Portionen ausgeliefert. „Die Aktion läuft jetzt seit rund zwei Wochen, und es funktioniert wirklich wunderbar“, freut sich Tobias Vormann. „Besonders die Kunden, die in der Regel auf unsere Essenslieferung angewiesen sind, weil sie nicht mehr selber kochen können, profitieren sehr davon.“ Das Marienstift dankt dem „kommissarischen“ Team vom „Essen auf Rädern“ für seinen „wunderbaren und unermüdlichen Einsatz für die Havixbecker Bürgerinnen und Bürger“.

Auch bei den Angeboten für die Hausbewohner muss das Marienstift neue Wege gehen. So fand am Mittwoch zum ersten Mal ein Innenhofkonzert statt, das Tobias Vormann gemeinsam mit seiner Schwester Anne Nünning und seinem Vater Helmut Kathmann gestaltete. Bewohner und Personal hörten von den Balkonen aus zu und sangen mit. Auf diese Weise wird am kommenden Mittwoch auch der beliebte Singspaß stattfinden. Und damit das wöchentliche Waffelbacken, das normalerweise Ehrenamtliche durchführen, ebenfalls weiter angeboten werden kann, stellt sich jetzt das Leitungsteam an die Waffeleisen.