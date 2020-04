„Der Termin lag absolut im Rahmen“

Geduldig standen die Havixbeckerinnen und Havixbecker in der Schlange auf dem Schulhof der Anne-Frank-Gesamtschule. Immer mit einem gehörigen Abstand voneinander. Nacheinander wurden sie ins Forum eingelassen. Dort führte das Deutsche Rote Kreuz den ersten Havixbecker Blutspendetermin in Corona-Zeiten durch. Das Ergebnis: 111 Blutspenderinnen und Blutspender waren gekommen, davon fünf Erstspender. „Damit liegt der Termin absolut im Rahmen“, teilte DRK-Pressesprecherin Claudia Müller mit. Die Warteschlange sei hauptsächlich am Anfang länger gewesen, einen außergewöhnlich großen Andrang habe es nicht gegeben.

Der Ortsverein war diesmal nur am Rande mit der Organisation befasst. Markus Rickermann, in Havixbeck normalerweise für die Blutspendetermine mit zuständig, unterstützte den Blutspendedienst aus Münster und das Team des Kreisverbandes lediglich beim Catering. Das DRK hatte das Forum der Situation angemessen weiträumig genutzt. Und schon im Eingangsbereich wurde bei den Spendern die Körpertemperatur gemessen und nach Kontakten zu Corona-Betroffenen gefragt. Erst dann wurde man vorgelassen. „Das ist schon speziell heute“, meinte ein treuer Blutspender zu der Ausnahmesituation.

Der nächste Blutspendetermin wäre am Mittwoch (15. April) in Hohenholte gewesen. Dieser Termin muss allerdings entfallen. „Im Pfarrheim haben wir einfach nicht genug Platz“, erklärte Markus Rickermann. Die Blutspenderliegen könnten nicht mit dem gebotenen Abstand aufgestellt werden, bestätigte Claudia Müller. „Hohenholter, die Blut spenden möchten, können aber gerne nach Münster zu unseren Blutspendestationen kommen.“

Der Blutspendedienst in der Sperlichstraße 15 ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 12 bis 19 Uhr sowie mittwochs von 8 bis 15 Uhr geöffnet, die City-Blut-Spende in der Klarissengasse 9 montags, dienstags, donnerstags und freitags von 12 bis 18 Uhr, mittwochs von 14 bis 20 Uhr sowie samstags von 11 bis 17 Uhr.

Außerdem lädt das Rote Kreuz zu Sonderterminen ins Coesfelder Schulzen­trum, Holtwicker Straße 4-8, ein. Heute (Donnerstag) sowie täglich vom 14. bis 17. April (Dienstag bis Freitag) laufen die Aktionen immer von 15.30 bis 20.30 Uhr.

Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden. Auch in Zeiten des Coronavirus benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können, erläutert das DRK.

Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger. Schon immer galt: Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungssymptomen sollten sich erst gar nicht auf den Weg machen. Sie werden nicht zur Blutspende zugelassen. Neu: Wer in den letzten vier Wochen im Ausland war, darf ebenfalls kein Blut spenden.

Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern dürfen aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal derzeit nicht betreten. Blutspender werden außerdem gebeten, möglichst einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen.

Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang entspannt liegen. Da der Imbiss nach der Blutspende zurzeit nicht stattfindet, gibt das Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus.