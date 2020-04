Eine Nebenbahn für alle

Die Baumbergebahn verbindet Havixbeck mit Münster in der einen sowie Billerbeck und Coesfeld in der anderen Richtung. Doch in ihren Ursprüngen führte die Eisenbahnlinie noch über Coesfeld hinaus bis Empel-Rees am Niederrhein. Die Geschichte dieser Nebenbahn haben Heribert Lülf, Richard Vespermann und Heinz Peirick in einem Buch niedergeschrieben. In einer Reihe mit unserer Zeitung geben die Autoren einen kleinen Abriss.

Die Nebenbahn hätte eine typisch preußische Erfindung sein können: Sie war sparsam in der Ausstattung, zweckmäßig im Betrieb, und sie erfüllte die in sie gesetzten Erwartungen – zunächst jedenfalls.

Die Bahn bot die Möglichkeit, eine höhere Schule oder einen Arbeitsplatz in der Nachbarstadt zu erreichen, Steinkohle, Rohstoffe und Dünger für die Landwirtschaft zu beziehen, Fertigprodukte, Vieh, Stammholz etc. zu versenden.

Viele Betriebe profitierten vom Bahnanschluss. Der Isselburger Hütte, einer Firma, die sowohl die Briefkästen für die Reichspost als auch ganze Leuchttürme produzierte, ersparte die neue Strecke den mühsamen Straßentransport zum sechs Kilometer entfernt gelegenen Bahnhof Empel, der Textilindus­trie in Rhede den ebenso langen Weg zum Bahnhof in Bocholt. In Velen begann die industrielle Torfgewinnung. Von Gescher aus konnten Glocken in alle Welt versandt werden. Und in Havixbeck und Billerbeck florierten der Ausflugsverkehr beziehungsweise das Wallfahrtswesen. An fast allen Stationen entstanden Molkereien auf privater oder genossenschaftlicher Initiative. Erstmals war es möglich, Frischmilch und Molkereiprodukte innerhalb eines Tages ins Ruhrgebiet zu transportieren.

Der Personenzugverkehr wurde kontinuierlich den Bedürfnissen angepasst. Wurden zunächst meistens nur drei Zugpaare am Tag eingesetzt (am frühen Morgen, am Mittag und am Abend), kamen mit der Zeit immer mehr Züge hinzu. Von verschiedenster Seite wurde versucht, auf die Fahrplangestaltung Einfluss zu nehmen. So setzten sich Eltern in Gescher für die Einlegung eines zusätzlichen Triebwagens für die Fahrschüler, der Bürgermeister der Gemeinde Velen für den Halt des Eilzuges für die in der Gemeinde lebenden Bergleute ein.

Zu Beginn der 30er-Jahre mehrten sich auch kritische Stimmen. 1932 beklagte sich der Verkehrsverein Borken beim Regierungspräsidenten in Münster über die Strecke, die „infolge ihrer Linienführung, des kleinbahnähnlichen Betriebes und der geringen Fahrgeschwindigkeit (40 km/h Höchstgeschwindigkeit) unzulänglich und rückständig und in ihrem jetzigen Zustand der Konkurrenz des Kraftwagens nicht mehr gewachsen“ sei. Gelästert wurde über den „Heide-Express“ bzw. den „Baumberge-Express“.

Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten war diese Art des bürgerschaftlichen Engagements eher nicht mehr erwünscht. Während „Erst siegen, dann reisen!“ propagiert wurde, wurden die Bahnhöfe noch im Sommer 1944 angewiesen, Besuchern der Bayreuther Festspiele „auf Führeranordnung“ Reisebescheinigungen auszustellen!

Allein in Coesfeld verloren bei Luftangriffen über 80 Eisenbahner und Zwangsarbeiter der Reichsbahn ihr Leben. Ein Großteil der Bahnhofsanlagen war zerstört. Nach provisorischer Wiederherstellung der Gleise und Sicherungsanlagen konnte der durchgehende Personen- und Güterverkehr am 1. August 1945 wieder aufgenommen werden.

Im Mai 1949 fuhren neun Zugpaare zwischen Empel und Bocholt, stattliche 17 Zugpaare zwischen Bocholt und Borken und sieben Zugpaare zwischen Borken und Münster. Der schnellste Zug benötigte für die Strecke Empel – Münster 2:28 Stunden.

Heribert Lülf, Heinz Peirick, Richard Vespermann: „Abgeschnitten vom Weltverkehr“ – Die Geschichte der Strecke Empel – Bocholt – Borken – Coesfeld – Münster. 132 Seiten, circa 180 Abbildungen, ISBN 978-3-946594-18-5, 26,80 Euro. Erhältlich im Buchhandel.