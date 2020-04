Die Gewächshäuser des Stiftes Tilbeck platzen aus allen Nähten. Das liegt an den circa 3000 Jungpflanzen aus dem hauseigenen Anbau. Nun sollen Zucchini- und Kürbispflanzen, aber vor allem Tomatenpflanzen an Gartenfreunde für den Hausgebrauch verkauft werden.

Dieses gestaltet sich in diesem Jahr nicht so einfach. Normalerweise geschieht der Verkauf über das hauseigene Café am Turm, doch dieses ist zurzeit geschlossen. Da ebenfalls davon abgesehen werden soll, das Tilbecker Gelände zu besuchen, damit sich die Bewohner dort ungestört bewegen können und sich niemand um die Abstandsregeln sorgen muss, gibt es auch keine Möglichkeit, einen Verkaufsstand einzurichten, so das Stift Tilbeck in einer Pressemitteilung.

Aus diesem Grund ist das Team rund um die Gärtnerei aktiv geworden und wird die Jungpflanzen am heutigen Dienstag (14. April) und kommenden Freitag (17. April) in der Zeit von jeweils 14 bis 18 Uhr auf dem Havixbecker Wochenmarkt verkaufen. Das Team hofft auf viele Hobbygärtner und andere Pflanzenbegeisterte als Abnehmer für das „junge Gemüse“. Insgesamt wurden in der Gärtnerei in diesem Jahr 31 Tomatensorten angepflanzt. So werden auf dem Wochenmarkt verschiedene Sorten Cocktailtomaten, Salattomaten und Fleischtomaten zu finden sein.

Peter Wermeling, verantwortlicher Leiter der Gärtnerei, empfiehlt, die Tomatenpflanzen erst nach den Eisheiligen draußen einzupflanzen. „Vorher sind die Jungpflanzen noch sehr kälteempfindlich. Dennoch müssen sie jetzt vereinzelt werden – und dafür fehlt uns der Platz in den Gewächshäusern“, erläutert Peter Wermeling.