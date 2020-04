Trinkwasser kommt jederzeit zu Hause und überall sonst, wo es benötigt wird, auch in dieser außergewöhnlichen Zeit in guter Qualität aus dem Hahn. Doch dafür muss in den Werken und vor allem im Rohrnetz viel getan werden. Auf die gegenwärtige Situation hat sich Gelsenwasser frühzeitig eingestellt und arbeitet seit Wochen nach einem Pandemieplan, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten und dauerhaft handlungsfähig zu sein, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Der Entstörungsdienst ist wie gewohnt rund um die Uhr und täglich im Einsatz. Zählerwechsel in Häusern sind vorläufig ausgesetzt, um eine Gefährdung von Bewohnern und Mitarbeitenden auszuschließen. Arbeiten am Wasserrohrnetz laufen im Wesentlichen weiter, das stützt auch die regionalen Unternehmen, mit denen Gelsenwasser zusammenarbeitet.

Die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben wenden verschärfte Hygienestandards an und befolgen besondere Verhaltensregeln – das konsequente Abstandhalten ist nur eine davon. Die Arbeiten mit den Dienstleistern, wie Tiefbauunternehmen, werden zeit- und ortsversetzt koordiniert. Baustellenbesprechungen laufen mit Abstand oder über Video, um den Kontakt so gering wie möglich zu halten.

Wie üblich werden täglich Trinkwasserproben in den Werken und im Netz genommen und von Speziallaboren analysiert. Wichtige Informationen zur Trinkwasserqualität gibt es im Internet unter www.gelsenwasser.de/trinkwasseranalyse.

Gelsenwasser betreut rund 6000 Kilometer eigenes Rohrnetz. Für Erneuerungen und Ausbaumaßnahmen werden jährlich rund 23 Millionen Euro investiert. Zusammen mit den betriebsgeführten Netzen für Partnergesellschaften (hier tragen die Partner die Investitionskosten) ergeben sich über 8200 Kilometer Rohrnetz insgesamt, für die die Gelsenwasser-Teams zuständig sind.

1,6 Millionen Euro der insgesamt 5,2 Millionen Euro Investitionen im Bereich der Betriebsdirektion Münsterland gehen 2020 in die Erweiterung (Rohrnetz und Hausanschlüsse), 3,0 Millionen Euro in die Instandhaltung (Rohrnetz, Hausanschlüsse und Anlagen zur Druckregelung im Netz), 0,6 Million in Baumaßnahmen an den Gebäuden/Lagerflächen.

In Havixbeck erneuert Gelsenwasser aktuell bekanntlich eine Wasserleitung (DN 300, 30 cm Durchmesser, Grauguss) aus dem Jahr 1966 auf einer Länge von rund einem Kilometer. Die entlang der Schützenstraße verlaufende Rohrleitung wird durch eine neue Leitung aus Duktilguss (DN 300, 30 cm Durchmesser) im offenen Verfahren ersetzt, teilt das Unternehmen mit. Die Maßnahme erfolgt koordiniert mit dem Kanalbau und der Straßensanierung (wir berichteten).

In der zweiten Jahreshälfte soll in der Bauerschaft Walingen entlang der Kreisstraße 51 eine Wasserleitung (DN 200, 20 cm Durchmesser, Grauguss) aus dem Jahr 1966 auf einer Länge von rund 630 Metern erneuert werden. Dabei wird die Nennweite auf DN 300, 30 cm aufgeweitet, heißt es abschließend.