43 Kinder besuchen normalerweise die St.-Georg-Kindertagesstätte in Hohenholte. Trotz der Schließung in Corona-Zeiten hält die Kita weiterhin Kontakt zu den Eltern und Kindern.

Die Einrichtung beteiligt sich unter anderem an der aus den Medien bekannten „Regenbogen-Aktion.“ Darüber hinaus bekommen die Eltern in regelmäßigen Abständen zusätzliche Anregungen und Ideen gegen eventuelle Langeweile. Per Mail-Kontakt erhalten sie schöne Bastelanregungen, Lieder oder auch Geschichten um die freie Zeit so gut es geht zu überbrücken.

Auch ein Spaziergang der Eltern mit ihren Kindern zur Kita kann lustig werden. In wöchentlichen Abständen werden dort vor Ort Aktionen, wie das Hinterlassen von Grüßen, ein tierisches Bewegungsangebot oder auch ein Suchspiel angeboten. Natürlich immer unter Einhaltung des momentan nötigen Abstandes.

Das Kita-Team freut sich sehr über die aktive Teilnahme der Kinder und die vielen positiven Rückmeldungen der Eltern. Oft erfahren die Erzieherinnen auch etwas über die derzeitige Situation der Familien und deren persönliche Highlights wie das Erlernen des Fahrradfahrens in der Zeit von Corona.

Alle freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen und den Alltag in ihrer Kindertagesstätte.