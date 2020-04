Die literarische Denkfabrik „Politik & Gefühl“ auf Burg Hülshoff – Center for Literature (CfL) wird in diesem Jahr vom 23. bis 25. April (Donnerstag bis Samstag) online stattfinden. Gemeinsam mit dem internationalen Koproduktionshaus brut Wien wird das CfL der Frage nachgehen, warum Gefühle die Politik wieder vermehrt zu bestimmen scheinen.

Anhand der Themenkomplexe „Wut“, „Scham“, „Trauer“ und „Ohnmacht“ machen Künstler aus Literatur, Musik, Film, Theater, Forscher eine Bestandsaufnahme: Was ist geschehen, dass die Tendenz, auch in größeren Gruppen, „mit der Faust auf den Tisch zu hauen“ wieder so groß wurde? Inwieweit spielen Strategien öffentlicher Beschämung eine (neue) Rolle? Und wieso ist die Wut so viel lauter als Trauer?

Mit dabei sind außerdem Studierende der Kunsthochschule für Medien Köln und der Universität für angewandte Kunst Wien, so die Organisatoren.

Das Online-Event umfasst neben Live-Lectures und anschließenden Diskussionsrunden auch Performances und Konzerte. In die Diskussionen können sich die Zuschauenden per Chat einbringen und Fragen stellen. Das gesamte Event wird auf der Website des CfL aufzurufen sein.

Eröffnet wird die Denkfabrik am 23. April um 18.30 Uhr mit Key Note Lectures von drei renommierten Autoren, nämlich Alice Hasters, Kübra Gümüşay und Mark Terkessidis.