Geschichte fotografisch festgehalten

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) bietet mit der Online-Bilddatenbank „Bildarchiv für Westfalen“ ein digitales Kulturangebot, das auch von zu Hause aus nutzbar ist. „Die Bilddatenbank des LWL-Medienzentrums macht über 60 000 Fotos von 1850 bis heute zugänglich – ein kulturelles Bildgedächtnis Westfalens, das beständig erweitert wird“, so der Leiter des Bild-, Film- und Tonarchivs, Dr. Ralf Springer. „Mit der Online-Bilddatenbank möchten wir allen Nutzern einen Einblick in unser Archiv geben und ein visuelles Fenster in die Vergangenheit und Gegenwart Westfalens öffnen.“

Die Fotos zeigen Städte, Dörfer und Landschaften, Industrie und Landwirtschaft, Kunst und Architektur und nicht zuletzt: Menschen und ihren Alltag im Wandel der Zeit. Unter den Aufnahmen sind auch einige aus Havixbeck und Hohenholte. Natürlich sind die drei Wasserburgen Haus Havixbeck, Haus Stapel und die Burg Hülshoff mit im Programm. Aber auch aus einem Sandsteinbruch gibt es Aufnahmen, genauso wie Hohenholtes ehemalige Volksschule und Havixbecks Ortskern vertreten sind.

Um das Stöbern zu erleichtern, ist der Bildbestand nach Sachgebieten kategorisiert – sie reichen von A wie Architektur bis Z wie Zoologie. In einer eigenen Rubrik sind Bildquellen speziell für den Geschichtsunterricht zusammengestellt. Darüber lassen sich Themenfelder wie industrielle Revolution, Kaiserreich, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg mit einem Fokus auf die Region Westfalen erschließen. Diese Zeitabschnitte werden so als Teil der eigenen Geschichte erfahrbar. Zu einigen der Themen liegt zudem didaktisches Begleitmaterial vor, das Schülerinnen und Schüler spannende Zugänge zu den Fotografien bietet. Für Schul- und Bildungszwecke können alle Fotos kostenlos heruntergeladen werden.

Nutzer der Online-Datenbank können aber nicht nur darin recherchieren, sondern auch aktiv daran mitarbeiten. So können sie zu jedem Bild eine direkte Meldung an das Bildarchiv absenden und Angaben zu Motiv, Ort und Datum vervollständigen oder präzisieren.

In der Bilddatenbank finden sich auch komplette Bildsammlungen wie die des Fotografen Helmut Orwat. Der Bergmannssohn aus Castrop-Rauxel stellt in seinen Bildern Menschen und ihren Alltag in den Mittelpunkt und schafft authentische Porträts – so auch zur Kindheit im Ruhrgebiet der 1950er- bis 1970er-Jahre. Die Fotografien zeigen Schrottplätze, die zu Abenteuerspielplätzen werden, Kinder bei der Rübenernte oder in selbst gebauten Seifenkisten.

