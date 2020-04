Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland hat mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners an Bundes- und Landesstraßen begonnen. Am Montag waren die Mitarbeiter im Bereich Tilbeck an den Landstraßen 843 (Richtung Schapdetten) und 550 (Richtung Havixbeck) im Einsatz. Dabei setzt der Landesbetrieb in diesem Jahr neben dem herkömmlichen Absuchen und Absaugen auch auf das Aufsprühen eines Biozids (Wirkstoff: Bazillus Thuringiensis) auf befallene Bäume.

Dieses Bakterium wird über die benetzten Blätter durch die jungen Raupen aufgenommen und verhindert die weitere Ausbreitung, erläutert der Landesbetrieb in einer Pressemitteilung. „Für Menschen, andere Tiere und Pflanzen ist dieses Mittel nicht schädlich.“ Das Aufsprühen des Biozids erfolgt zweimal mit einer sogenannten Turbinenspritze in einem Intervall von 14 Tagen.

Zur Sicherheit fährt ein Fahrzeug vor dem Trecker mit der Spritze und eines dahinter, was Radfahrer und Fußgänger zum Ausweichen oder zu Wartezeiten zwingt. Der Landesbetrieb bittet um Verständnis, dass es während der Maßnahme zu diesen oder ähnlichen kleinen verkehrlichen Einschränkungen kommen kann.