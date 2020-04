Mehr Mitarbeiter, mehr Nutzer, mehr Aktionen

Mehr Mitarbeitende, mehr Nutzer, mehr Veranstaltungen und mehr Ausleihen. 2019 war für die Katholischen Öffentlichen Büchereien (KÖB) im Bistum Münster ein gutes Jahr.

Dieser Trend spiegelt sich auch in den 38 Einrichtungen des Kreisdekanats Coesfeld wieder. 459.655 Ausleihen (2018: 412.855) bewältigten die 614 zumeist ehrenamtlichen Mitarbeitenden im vergangenen Jahr. 208.437 Besucherinnen und Besucher nutzten die 9.458 Öffnungsstunden, um sich mit Medien vom Buch übers Spiel bis hin zur Toniefigur einzudecken.

1096 Veranstaltungen (2018: 1078) organisierten die Mitarbeitenden im vergangenen Jahr. Dazu gehören standardmäßig der Büchereiführerschein für Vorschulkinder und Bibliothekseinführungen für Schülerinnen und Schüler zumeist der Grundschulen.

Für Erwachsene gibt es neben Autorenlesungen neue Formate wie die „Walking Bibliothek“, bei der an verschiedenen Orten thematisch passende Kurzlesungen stattfinden. Dazu kommen in das Gemeindeleben eingebettete Veranstaltungen wie Medienausstellungen zu christlichen Festen und Anlässen.

Die engagierte Arbeit vor Ort unterstützt auch das Land Nordrhein-Westfalen. Es legte 2018 eine mehrjährige Projektförderung für kirchliche ehrenamtliche Büchereien auf. Im vergangenen Jahr profitierten davon 45 zumeist kleinere KÖBs im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums. Sie wurden mit insgesamt 65.000 Euro gefördert.

Im Kreisdekanat Coesfeld kamen die KÖBs in Billerbeck, Buldern, Havixbeck und Seppenrade in den Genuss der Mittel. Mit dem zusätzlichen Etat aktualisierten sie den Bestand und erfüllten Leserwünsche. Ebenso war es einigen Büchereien möglich, in die Ausleihe von so genannten Toniefiguren einzusteigen.

In diese positive Entwicklung ist die Coronakrise eingebrochen: Seit dem 13. März sind alle KÖBs geschlossen. Deshalb erfährt die Ausleihe über das Internet derzeit den größten Andrang.

Viele Büchereien bieten aktuell zeitlich begrenzte kostenfreie Ausweise an, um bisherigen Nicht-Lesern die digitalen Bücher, Hörbücher und Zeitschriften anbieten zu können, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums Münster.,

Im Bistum Münster sind 65 Büchereien der Onleihe angeschlossen und zwar in folgenden Verbünden: libell-e, bibload, lies-e und lisando. Bis zum ersten Öffnungstag, der von den Mitarbeitenden sehnlichst erwartet wird, bleiben die digitalen Angebote, um in der Krise bei den Menschen zu sein und Zugang zu Unterhaltungs- und Weiterbildungsmedien zu bieten.

