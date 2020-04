Der Rückzug aus der Region

Die Baumbergebahn verbindet Havixbeck mit Münster in der einen sowie Billerbeck und Coesfeld in der anderen Richtung. Doch in ihren Ursprüngen führte die Eisenbahnlinie noch über Coesfeld hinaus bis Empel-Rees am Niederrhein. Die Geschichte dieser Nebenbahn haben Heribert Lülf, Richard Vespermann Heinz Peirick in einem Buch niedergeschrieben. In einer Reihe mit unserer Zeitung geben die Autoren einen kleinen Abriss.

Anfang der 50er Jahre verursachten die zunehmende Konkurrenz durch den Individualverkehr und die kontinuierliche Verlagerung des Güterverkehrs auf die Straßen ein immer größeres Defizit bei der jungen Deutschen Bundesbahn . Vor allem die Nebenbahnen traf die Entwicklung hart.

Kontinuierlich sinkenden Fahrgastzahlen und ein rückläufiges Güteraufkommen forderten zum Handeln auf. Zunächst wurde versucht, mit Rationalisierungsmaßnahmen den zunehmenden Kostendruck zu senken. Dienststellen wurden aufgelöst, Bahnhöfe in unbesetzte Haltepunkte umgewandelt (Roxel und Werth 1966, Lutum 1975). In Vehlingen entfielen die Personenzughalte 1958, in Mussum 1961, in Rhedebrügge und Klye 1964, in Geist 1966, in Tilbeck 1970 und in Mecklenbeck 1982/1991. Die an der Strecke über die Baumberge vorhandenen vier Schrankenposten wurden zwischen 1955 und 1985 durch automatische Anlagen ersetzt.

Die Bahn selber setzte verstärkt auf ihre Linienbusse.

Zwischen Empel und Isselburg-Anholt verkehrte schließlich noch ein einziges Zugpaar, als der Bau der A3 1962 die Stilllegung des ersten Teilabschnittes einläutete. Die 1965 geplante Einstellung des Verkehrs zwischen Isselburg-Anholt und Coesfeld konnte zunächst noch durch den Widerstand der lokalen Gremien verhindert werden. Doch zu retten war die Strecke nicht mehr.

Die Bahn dünnte den Zugfahrplan weiter aus, setzte Uralt-Triebwagen aus der Vorkriegszeit ein und machte sich mit den eigenen Bussen kräftig Konkurrenz. Und so kam, was kommen musste bzw. sollte: Am 25. Mai 1974 verkehrte der letzte Personenzug zwischen Isselburg-Anholt und der Stadt Coesfeld.

Der Güterverkehr wurde zunächst noch aufrechterhalten. Doch auch hier nahm die Tonnage von Jahr zu Jahr ab. Sukzessive wurden Streckenabschnitte stillgelegt und Gleise abgebaut, zunächst 1982 zwischen Rhedebrügge und Borken, 1983/85 zwischen Borken und Coesfeld und 1991 zwischen Bocholt und Rhedebrügge.

Beinahe hätte es auch den letzten Abschnitt, die Strecke von Coesfeld nach Münster, getroffen. Stillungspläne waren auch hier bereits weit fortgeschritten.

Wie zum Trotz feierten Tausende Anwohner am 1. Mai 1988 das 80-jährige Bestehen ihrer „Baumbergebahn“, wie die Strecke damals erstmals beworben wurde, nicht ahnend, was sich in den nächsten Jahrzehnten hier noch entwickeln sollte.

Die Stadt Bocholt erwarb 1984 den Abschnitt von Mussum zum Bocholter Bahnhof, sanierte den kompletten Oberbau und erweiterte die Anlage zum Industriestammgleis.

Nach Aufhebung aller Tarifpunkte (einschließlich der Bahnhöfe Bocholt, Borken, Coesfeld und sogar Münster) und Kündigung aller Anschlussverträge durch die DB AG bietet das Industriestammgleis der Stadt Bocholt heute die einzige Möglichkeit im westlichen Münsterland, Güterverkehr auf der Schiene durchzuführen. Vor allem der Verein zur Erhaltung und Förderung des Schienenverkehrs e.V. Bocholt unter Vorsitz ihres rührigen Vorsitzenden Antonius Mayland engagiert sich seit Jahren für den Erhalt und die Aktivierung dieser Strecke.

Heribert Lülf, Heinz Peirick, Richard Vespermann: „Abgeschnitten vom Weltverkehr“ – Die Geschichte der Strecke Empel – Bocholt – Borken – Coesfeld – Münster. 132 Seiten, circa 180 Abbildungen, ISBN 978-3-946594-18-5, 26,80 Euro. Erhältlich im Buchhandel.