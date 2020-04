Schüler fertigen Gesichtsvisiere

Tilbeck-Geschäftsführer Thomas Kronenfeld freute sich über eine ganz besondere Spende: Sarah Weitzenbürger vom Kreis Coesfeld überbrachte dem Stift Tilbeck zehn Gesichtsvisiere – auch Face Shields genannt – die nun in den eigenen Einrichtungen verteilt werden können.

Sarah Weitzenbürger arbeitet beim Kreis Coesfeld für die Abteilung Zukunft durch Innovation.NRW ( zdi) und hatte die Idee, die Visiere in Zusammenarbeit mit den Schulen im Kreis, die über einen 3D-Drucker verfügen, herstellen zu lassen.

Die Schutzschilder dienen dem persönlichen Schutz vor einer Corona-Infektion durch die Abschirmung der Schleimhäute. Gerade die Augen sind oft nicht besonders geschützt, heißt es in einer Pressemitteilung des Stiftes Tilbeck. Die Gesichtsvisiere sind kein medizinisches Produkt, aber als Zusatz zu einem Mundschutz einzusetzen. Der Vorteil ist, dass die Materialien gut zu desinfizieren sind und somit oftmals verwendet werden können.

Sechs Schulen im Kreis Coesfeld haben sich an der Herstellung beteiligt, das Clemens-Brentano Gymnasium Dülmen, das Pius-Gymnasium Coesfeld, das Joseph-Haydn-Gymnasium Senden, das St.-Antonius-Gymnasium Lüdinghausen, die Sekundarschule Lüdinghausen und das Richard-von-Weizsäcker Berufskolleg Lüdinghausen.

Schüler und Lehrer haben an diesem Projekt zusammengearbeitet und mit mehr als 15 Druckern können nunmehr nach drei Wochen die ersten 60 Face-Shields an verschiedene Einrichtungen verteilt werden. Berücksichtigt wurde dabei auch das Stift Tilbeck. Die Einrichtung wird die Visiere nun vor allem in den internen Testverfahren einsetzen wird, da dort besonderer Schutz nötig ist.

Thomas Kronenfeld freute sich über die Hilfen der Schulen und über die Idee von Sarah Weitzenbürger vom zdi: „Wir sind sehr dankbar für die Spende und können diese in unseren Einrichtungen sehr gut einsetzen. Wir sind begeistert über das große Engagement der Schulen, die Idee und ihre schnelle Umsetzung. Das zeigt die große Hilfsbereitschaft und den hohen Einsatz von etlichen Menschen und dieses ist in dieser nicht einfachen Zeit eine großartige positive Entwicklung, an der wir teilhaben dürfen und die sich momentan an so vielen unvermuteten Beispielen zeigt“, so Thomas Kronenfeld.