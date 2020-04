Die Musikschule Havixbeck organisiert in Zeiten der Corona-Krise eine musikalische Aktion, um zu zeigen, dass Havixbeck selbst in diesen Zeiten ein Ort voller Musik ist. Instrumentalisten und Sänger werden den Ort mit Klang erfüllen.

Am kommenden Sonntag (3. Mai) exakt um 18 Uhr, sollen so viele Musiker wie möglich zeitgleich das Volkslied „Die Gedanken sind frei” spielen oder singen. Dabei ist es wichtig, dass alle Teilnehmer das Stück in der gleichen Tonart spielen (klingend B-Dur). Noten werden für alle Instrumente zusammen mit dem Liedtext von der Musikschule zur Verfügung gestellt. Noten können unter mail@musikschule-havixbeck.de angefragt werden. Wenn mehrere Menschen zusammen musizieren möchten, dann gibt es mehrere Begleitstimmen, die die Melodie unterstützen.

Ein ähnliches Projekt mit dem Namen „Musiker am Fenster” fand bereits vor ein paar Wochen statt. Ende März wurden sämtliche Musiker Deutschlands gebeten, zeitgleich das Stück „Ode an die Freude” von Ludwig van Beethoven zu spielen. „Auch damals hat es einige Teilnehmer aus Havixbeck gegeben, doch dieses Mal wollen wir zeigen, wie musikalisch Havixbeck wirklich ist. Wir würden uns wünschen, dass jeder Einwohner in Havixbeck, der gerne singt oder ein Instrument spielt, an diesem Tag dabei ist und mit uns zusammen musiziert“, erklärte Rainer Becker.

Selbstverständlich sind auch alle Nicht-Havixbecker eingeladen, daran teilzunehmen: einfach einen Platz im Ort suchen, dabei den Sicherheitsabstand beachten und mit uns zusammen die Freiheit der Gedanken feiern!

Um öffentlich zu machen wer alles an der Aktion teilnimmt, wird eine Liste auf der Homepage der Musikschule veröffentlicht. Für die Eintragung auf dieser Liste bitte eine E-Mail an die Musikschule schicken mit den Angaben: Name, Vorname, Instrument, Straße. Durch diese Übersicht erfahren andere Musiker aus Havixbeck, wer sich in ihrer Nähe befindet, sodass sie gemeinsam musizieren können. Wer sich nicht auf der Liste eintragen lassen möchte, der kann natürlich trotzdem an der Aktion teilnehmen.

Bitte diese Aktion unter den Nachbarn, Freunden und Verwandten verteilen. Die Aktion „Musikalisches Havixbeck“ hat eine besonders eindrucksvolle Wirkung, wenn sehr viele Personen daran teilnehmen, so die Musikschule Havixbeck in ihrer Aufforderung eine super Aktion zu starten.