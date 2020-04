Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat ein Eckpunktepapier erstellt und mit dem Robert-Koch-Institut abgestimmt. Dieses Papier liegt nun vor. „Die Evangelische Kirche in Westfalen hat wiederum auf der Grundlage dieses Eckpunktpunktpapiers Maßgaben für ihre zugehörigen Kirchengemeinden und Gottesdienstorte formuliert. Darin sind strenge Hygiene- und Schutzmaßnahmen vorgesehen“, berichtet Pfarrer Dr. Oliver Kösters . Neben einer klaren Begrenzung der Teilnehmenden wird unter anderem das Tragen einer Mund-Nasen-Maske in den Gottesdiensten verpflichtend sein. Außerdem soll auf Gemeindegesang verzichtet werden, da hier ein erhöhtes Übertragungsrisiko bestehe.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde in Havixbeck und Nienberge muss nun prüfen, inwiefern eine Umsetzung der Vorgaben an beiden Gottesdienstorten möglich ist. Im Anschluss daran muss für jeden Gottesdienstort ein Schutzkonzept erstellt und im Presbyterium beschlossen werden und der Superintendentur des Kirchenkreises Münster vorgelegt werden. Erst danach ist die Feier öffentlicher Gottesdienste im bestimmten Maß wieder möglich.

„Da Sorgfalt und der Schutz der Gottesdienstgemeinde im Vordergrund stehen und das Verfahren Zeit braucht, wird die evangelische Kirchengemeinde voraussichtlich nicht vor dem 17. Mai wieder mit öffentlichen Gottesdiensten beginnen“, so Oliver Kösters. Über den Zeitpunkt sowie die einzuhaltenden Schutzmaßnahmen wird über die Presse, die Homepage sowie die Schaukästen informiert.