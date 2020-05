Menschen waren ergriffen

Am vergangenen Sonntagabend haben viele Menschen in Havixbeck das Lied „Die Gedanken sind frei“ gesungen, gespielt oder auch getrommelt. Die Teilnehmerliste auf der Homepage der Musikschule Havixbeck enthält 236 Einträge. Viele weitere Personen haben mitgemacht, ohne sich auf der Liste einzutragen oder sie sind spontan in die Musik der Nachbarn eingestiegen. „Insgesamt kann in Havixbeck von 300 bis 400 Teilnehmern ausgegangen werden“, sagte Organisator und Musikschulleiter Rainer Becker .

Das Lied wurde von Menschen verschiedener Generationen interpretiert. Nachbarn vom Elsternweg im Flothfeld fühlten sich angesprochen und sangen „voller Inbrunst“ exakt um 18 Uhr. Eine besondere Freude war, dass Hanne Poley mit ihren 93 Jahren mitsang. Sie war von Anfang an mit ihrem früh verstorbenen Mann Manfred als „gute Seele des Geschäfts“ in der Musikschule für die Notenpflege und vieles mehr zuständig. Noch heute fühlt sich die Seniorin der Musikschule verbunden. Hanne Poley als auch zahlreiche Kinder- und Jugendliche haben mit Begeisterung teilgenommen. Viele Erwachsene haben Instrumente ausgepackt, die seit Jahren im Schrank standen.

Musikalisches Havixbeck: „Die Gedanken sind frei“ 1/39 Das Lied "Die Gedanken sind frei" spielten und sangen viele Menschen verteilt im ganzen Ort gemeinsam auf Initiative der Musikschule Havixbeck. Foto: Musikschule

Das Lied "Die Gedanken sind frei" spielten und sangen viele Menschen verteilt im ganzen Ort gemeinsam auf Initiative der Musikschule Havixbeck. Foto: Günther Altfeld

Meistens geplant, aber auch spontan hat das Musikprojekt zur musikalischen Begegnung unter Nachbarn geführt. Durch das Einhalten der Abstandsregeln war das Musizieren mehrerer Personen aus verschiedenen Familien möglich.

Es gab viele Szenen und Aktivitäten, die einen musikalischen Ort ausmachen. „Dabei sind auch ungewöhnliche Instrumentenverbindungen entstanden wie Klarinette und Cajon, Querflöte, Saxofon, Horn und Posaune oder Klarinette, Trompete und Gesang.

Ehemalige Havixbecker, wie der Posaunist Alfred Holtmann, der als professioneller Blechbläser Leiter des Havixbecker Posaunenchores ist, haben an der Aktion teilgenommen. Matthias Schulte, Organist in der Pfarrkirche St. Dionysius, hat die Ortsmitte mit dem kraftvollen Orgelklang ausgefüllt.

Vor der Musikschule erklangen die Schlaginstrumente Marimbafon und Vibrafon sowie Querflöten. Vor dem Wohnpark „Am Schlautbach“ haben die Oboistinnen des Jugendorchesters, Johanna Knospe und Annika Rademacher, die Bewohner mit ihren Instrumenten beim Singen unterstützt.

Ebenso hatten sich viele Lehrkräfte der Musikschule beteiligt, wie Anita Vitkoczi-Farkas (Querflöte) und ihr Mann Miklos (kleine Trommel), die aufgrund ihrer Lehrtätigkeit an der Musikschule inzwischen nach Havixbeck gezogen sind.

Für Rainer Becker war es eine gelungene und unterhaltsame musikalische Aktion mit vielen Teilnehmern und großer Begeisterung für die Musik. Musik als Chance zur Begegnung. „Viele Teilnehmer und Zuhörer haben die ungewöhnliche Konzertatmosphäre als ergreifend empfunden“, so Becker.